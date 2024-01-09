نسبة الشهداء بين صحفيي غزة أكثر من قتلى الجنود الأميركيين في الحرب العالمية الثانية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الاتحاد الدولي للصحفيين، إن خطر الموت بالنسبة للصحفيين الفلسطينيين في غزة، أعلى من خطر الموت بالنسبة للجنود على الخطوط الأمامية في جبهات القتال، مضيفا أن نسبة الشهداء بين صحفيي غزة أكثر من قتلى الجنود الأميركيين في الحرب العالمية الثانية.

وأكد نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، تيم داوسون، في بيان أنّ ألف صحفي فلسطيني كانوا يعملون في المنطقة عندما بدأ العدوان الإسرائيلي على غزة، ولكن بعد فترة، أصبح استهداف الصحفيين بمثابة «حدث يومي»، بحسب وكالة «الأناضول» للأنباء.

وأشار البيان إلى أنّ 75 صحفيا، بحسب الاتحاد الدولي للصحفيين، وأكثر من 100 بحسب مصادر أخرى، فقدوا حياتهم في العدوان الإسرائيلي، وأن الصحفيين الخمسة والسبعين الذين استشهدوا يمثلون 7.5% من الصحفيين العاملين في المنطقة.

وفي وقت سابق أعلن الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 109، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وبحسب مقارنة أجراها الاتحاد الدولي للصحفيين أوضح البيان أن 1.4% من الجنود الأميركيين لقوا حتفهم في الحرب بكوريا الجنوبية، و1.7% في فيتنام، و1.8% خلال الحرب العالمية الثانية، وقال البيان إن «خطر الموت بالنسبة للصحفيين في غزة أعلى من خطر موت الجنود على الجبهة».

ولا يتمتع الصحفيون بحسب البيان بالتدريب والخيارات المتوفرة للجنود أثناء الحرب، وقال: «إن الصحفيين في غزة المجهزين بالكاميرات والميكروفونات ودفاتر الملاحظات، يواجهون الهجوم الأكثر وحشية من أحد أكثر الجيوش تطوراً في العالم».

وأشار البيان إلى منع المؤسسات الإعلامية الدولية من دخول غزة، والتأكيد بشدة على أهمية الصحفيين من أجل إطلاع الرأي العام العالمي على ما يحدث في غزة.

تهديدات عبر مكالمات هاتفية

ومعظم الصحفيين بحسب البيان تم استهدافهم «عمدا» من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والعديد منهم تلقوا تهديدات عبر مكالمات هاتفية من أشخاص يدعون أنهم ممثلون لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا البيان إلى «ممارسة الضغط على الحكومات التي تدعم الهجمات الإسرائيلية لوقف المجزرة في غزة»، وأيضا العمل من أجل ضمان قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوسيع تحقيقاتها حول معاملة جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين، وذلك بعد استشهاد مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في مايو 2022.

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ووصف البيان مصير الصحفيين في غزة بأنه «كارثة إنسانية»، وأردف: «نشهد واحدة من أكثر حملات القمع دموية ووحشية على حرية التعبير في العصر الحديث، بعد إغلاق الحدود أمام المراسلين الدوليين، وقمع الآراء المعارضة في (إسرائيل)، وعمليات القتل غير المسبوق».

وكان اتحاد الصحفيين الفلسطينيين أعلن أن 9% من الصحفيين في غزة استشهدوا نتيجة العدوان الإسرائيلي.