«سيزار» الفخرية لكريستوفر نولان وأنييس جاوي

القاهرة - بوابة الوسط

سينال المخرج كريستوفر نولان والممثلة والمخرجة أنييس جاوي جائزة «سيزار» الفخرية تقديراً لمسيرتهما المهنية، وذلك خلال حفلة توزيع هذه المكافآت السينمائية الفرنسية بنسختها التاسعة والأربعين في 23 فبراير في باريس، على ما أعلن المنظمون الجمعة.

«أوبنهايمر» يحصد 13 ترشيحاً لجوائز بافتا البريطانية

أفلام كريستوفر نولان

وتجمع أفلام الأميركي - البريطاني كريستوفر نولان (53 عاماً) بين النجاح الجماهيري والتميز الفني، من «دنكيرك» إلى «إنترستيلر» مرورا بـ«إنسيبشن»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

«أوبنهايمر»

وأكدت أكاديمية «سيزار»، التي تمنح هذه الجوائز السينمائية كل عام، في بيان: «أحدثُ تحفة فنية له (أوبنهايمر)، وهو ظاهرة عالمية حقيقية، نال استحسان النقاد والجمهور لجماليته البصرية الثورية».

نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة

أفلام أنييس جاوي

أمّا أنييس جاوي، وهي فنانة متكاملة ولها مسيرة مهنية تمتد لأربعين عاماً، فقد أخرجت خمسة أفلام روائية، من بينها «Le Goût des Autres» العام 2000. كما شاركت تمثيلياً في نحو خمسين عملاً على الشاشة، بالإضافة إلى تجارب مسرحية كثيرة.

وأوضحت أكاديمية «سيزار»، في بيان آخر، أن أنييس جاوي «بدأت مسيرتها المهنية حقاً العام 1987 على المسرح الذي طبعها إلى الأبد، إذ التقت جان بيار باكري. وقد حدث اندماج إبداعي حقيقي بينهما، ما ولّد الكثير من المسرحيات والأفلام الناجحة. وكانا من أشهر الثنائيات في السينما، وظلا قريبين حتى وفاة باكري عام 2021» .

قطع أيقونية من هوليوود بسلسلة مزادات الأسبوع المقبل في نيويورك

وتعد أنييس جاوي هي الفنانة الأكثر حصولا على جوائز «سيزار» مع ست مكافآت، على ما جاء في البيان.

«Anatomie d'une chute» الأوفر حظا

ومن المقرر كشف ترشيحات جوائز «سيزار» الأربعاء المقبل. ويُعد فيلم «Anatomie d'une chute»، الذي فاز بـ«السعفة الذهبية» في مهرجان كان السينمائي مايو الماضي، الأوفر حظاً في هذه المنافسة.

وسيكون أمام أعضاء الأكاديمية شهر واحد للتصويت قبل حفلة توزيع الجوائز، المقررة في 23 فبراير على خشبة مسرح أولمبيا الشهير في باريس.