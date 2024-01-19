نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

نجح الممثل الأميركي أرنولد شوارزنيغر في بيع ساعة فاخرة في مزاد، مساء أمس الخميس، مقابل 270 ألف يورو، بعد مشكلات واجهها إثر إغفاله التصريح عنها لدى السلطات الجمركية عند هبوطه في مطار ميونيخ الألماني.

وقد وصلت «مغامرة أرنولد شوارزينغر الجمركية إلى نهاية سعيدة»، على ما كتبت في بيان، اليوم الجمعة «مبادرة شوارزنيغر للمناخ»، وهي منظمة مدافعة عن البيئة ستتلقى الأموال التي جُمعت خلال الأمسية التي أقيمت في منتجع التزلج النمساوي الراقي كيتزبوهيل، بحسب «فرانس برس».

على الخشبة التي شهدت الحدث، وسط أجواء مرحة عاشها ضيوفه الـ160 الذين اختيروا بعناية، بينهم مبعوث المناخ الأميركي جون كيري، كان حضور النجم الأميركي طاغياً في المناسبة، إذ ألقى شوارزنيغر النكات بشأن حادثة ميونيخ، متحدثاً عن الساعة التي كادت تتحول إلى أصفاد تكبل يديه، بحسب وصفه.

شوارزنيغر: لقد كانت تجربة مجنونة

وقال الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأميركية أمام جمهور بدا مستمتعاً بالأمسية، بحسب مقطع فيديو عرضه موقع أخبار المشاهير «تي ام زي»، «لقد كانت تجربة مجنونة».

- مزادات على مقتنيات شخصية للنجم البريطاني إلتون جون

- قطع أيقونية من هوليوود بسلسلة مزادات الأسبوع المقبل في نيويورك

- مزاد على مجموعة أعمال فنية يملكها الممثل الفرنسي آلان ديلون

وقد احتُجز النجم النمساوي الأميركي البالغ 76 عاماً، والذي وصل إلى ميونيخ آتياً من الولايات المتحدة، الأربعاء في المطار الواقع في جنوب ألمانيا لعدم تصريحه لدى السلطات الجمركية عن الساعة السويسرية الفاخرة. وقد بدأت ضده إجراءات جنائية بتهمة الاحتيال الضريبي.

وبالإضافة إلى الساعة، شمل المزاد مساء الخميس أيضاً أعمالاً فنية، وحتى جلسة تدريب مع لاعب رفع الأثقال السابق. وفي المجمل، جمع الحدث 1,31 مليون يورو لدعم مشاريع مهمة بالنسبة للممثل الذي ينظم مؤتمراً مناخياً سنوياً في فيينا.