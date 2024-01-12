مزادات على مقتنيات شخصية للنجم البريطاني إلتون جون

القاهرة - بوابة الوسط

تُعرض مجموعة كبيرة من مقتنيات إلتون جون الشخصية للبيع خلال مزاد تنظمه دار كريستيز في نيويورك، معظمها يأتي من منزله الفاخر الذي باعه أخيراً في أتلانتا.

خلال ثمانية مزادات فعلية أو عبر الإنترنت، بينها أمسية ستقام في فبراير في مقر دار كريستيز في نيويورك، سيتمكن هواة الجمع من شراء أزياء كان يرتديها خلال الحفلات الموسيقية هذا المغني وعازف البيانو البريطاني الأسطوري، الذي ودع المسرح في العام 2023. وفقا لوكالة «فرانس برس».

ومن بين القطع، التي ستعرض في المزادات بزة باللونين العاجي والذهبي من السبعينيات من تصميم المصممة آني ريفي (تراوح قيمتها التقديرية بين 8000 دولار و12000 دولار)، إضافة إلى مئات القطع الأخرى.

الموسيقي البريطاني، الذي طبع نصف القرن الأخير في عالم الموسيقى، مع أغنيات شهيرة بينها «يور سونغ» و«روكيت مان» و«آيم ستيل ستاندينغ» و«ساكريفايس»، ومع أزيائه البراقة والتزامه مكافحة مرض الإيدز، جعل من أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا في جنوب الولايات المتحدة، قاعدة لجولاته الأميركية.

وهو خيار أملته «أسباب شخصية»، وفق ما أوضحت دار كريستيز في بيانها.

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وقد عانى إلتون جون لفترة طويلة من إدمان الكحول والمخدرات، و«بعد أن تخلّص من هذه المشكلات في عام 1990، وجد الراحة والدعم في هذا المجتمع الدافئ ومراكز العلاج من المخدرات في المدينة، بينها تراينغل كلوب، والتي أدت دوراً حيوياً في تعافيه»، وفق دار المزادات.

مع أعمال للفنانين كيث هارينغ وآندي وارهول وروبرت مابلثورب وريتشارد أفيدون، تشهد المجموعة، التي جُمعت بالتعاون مع زوج المغني ديفيد فورنيش، على ذوق الزوجين للفنون المعاصرة.

وتضم المجموعة لوحة ثلاثية من العمل الشهير «قاذف الزهور» للفنان الغامض بانكسي، تقدر قيمتها بسعر يراوح بين مليون و1,5 مليون دولار، وهي أغلى قطعة تعرض خلال مزاد فبراير.

دور المزاد تفضل متعلقات النجوم

وعلى غرار المزادات على قمصان ارتداها نجوم الرياضة خلال أشهر المباريات، مثل مايكل جوردان أو دييغو مارادونا، أصبحت مبيعات المجموعات العائدة إلى نجوم الثقافة الشعبية مجالاً مفضلاً لدور المزادات.

وفي سبتمبر الماضي، حققت سلسلة مبيعات لآلاف القطع التي كان يملكها قائد فرقة «كوين» فريدي ميركوري، إيرادات بـ40 مليون جنيه إسترليني (51,08 مليون دولار)، بما في ذلك بيانو كبير من ماركة «ياماها» ألّف عليه الفنان كل مقطوعاته تقريباً (بيع بمبلغ ناهز 2,2 مليون دولار).