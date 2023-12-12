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قطع أيقونية من هوليوود بسلسلة مزادات الأسبوع المقبل في نيويورك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 03:00 مساء
قطع أيقونية من هوليوود بسلسلة مزادات الأسبوع المقبل في نيويورك
مجسّم لرأس المخلوق الفضائي الشهير من فيلم «إي تي» في غاردينا بكاليفورنيا، 11 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
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تُنظّم سلسلة مزادات «هولييوود ليجندز» من الخميس إلى الأحد في بيفرلي هيلز بلوس أنجليس، وينتظر طرح مجسّم لرأس المخلوق الفضائي الشهير من فيلم «إي تي»، ورداء الحمام الخاص بشخصية من فيلم «بيغ ليباوسكي»، والقميص الذي ارتدته الأميرة ديانا في صورة خطوبتها خلال المزادات المرتقبة.

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وقال المدير الإداري لدار «جوليانز» للمزادات، مارتن نولان، في حديث إلى وكالة «فرانس برس»: «هذه القطع باتت تُعدّ مجموعة من الأصول لا مجرّد قطع تذكارية أو أغراض مرتبطة بمرحلة من حياتنا». وقد عُرضت، الإثنين، آلاف القطع البارزة أمام الصحافة.

أغراض أكثر أهمية من الأسهم والسندات
وتابع نولان: «إنّها ممتعة أكثر من الأسهم أو السندات، أو الكثير من الأمور الأخرى الموجودة في محفظة الأشخاص الاستثمارية. من بين هذه الأصول رأس تابع للكائن الفضائي الشهير من فيلم «إي تي»، الذي قد يصل سعره إلى مليون دولار».

وتتضمن كذلك تلك الأغراض التي ستُطرح للبيع أيضا رداء الحمام الخاص بالشخصية التي أدّاها جيف بريدجز في فيلم «ذي بيغ ليبوسكي»، الذي يبلغ سعره التقديري نحو 50 ألف دولار. كما سيُطرح للبيع القميص الذي ارتدته الأميرة ديانا في صورة خطوبتها العام 1981، والذي يشير المنظمون إلى أنه قد يُباع بمئة ألف دولار.

ومن بين القطع الأخرى سترة ارتدتها أودري هيبورن في فيلم «شارايد» (1963)، وجهاز الكمبيوتر الشهير الخاص بكاري برادشو، وهي الشخصية التي أدّتها سارة جيسيكا باركر في مسلسل «سكس أند ذي سيتي».

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