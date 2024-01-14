أول أوبرا سعودية تستلهم «زرقاء اليمامة»

القاهرة - بوابة الوسط

تنظم هيئة المسرح والفنون الأدائية بالمملكة العربية السعودية، أول أوبرا بعنوان «أوبرا زرقاء اليمامة» ابتداءً من منتصف شهر أبريل المقبل، كأول أوبرا سعودية.

ويعبر العرض عن تاريخ الجزيرة العربية، معتمدًا على مزج العناصر التراثية مع الأصوات الأوبرالية والعروض الفنية المبهرة، وفقا لوسائل إعلام عربية.

تروي الأوبرا حكاية «زرقاء اليمامة» تلك الشخصية العربية التي كانت من أهل اليمامة وصارت مضربًا للمثل في حدِّة النظر وجودة البصر، إذ قيل إنها كانت تبصر الأشياء من مسيرة ثلاثة أيام، وبهذه القدرة أنذرت قومها بأن وفود حسان بن تبع الحميري وجموعه قادمة إليهم مستترة بالأشجار تريد غزوهم، ولكنهم اتهموها بالخرف ولم يصدقوها، فاجتاحوهم، وقضوا عليهم.

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يؤلف الموسيقى المصاحبة للعرض الموسيقي العالمي لي برادشو دو، وتُقدم مغنية الميزو سوبرانو الشهيرة سارة كونولي دور «زرقاء اليمامة» بقيادة فريق من المغنيين المشهورين.

وتشارك فرقة أوركسترا دريسدنر سينفونيكر وجوقة فلهارمونية تشيكيا، في العرض الأوبرالي، بقيادة المخرج السويسري دانييل فينزي باسكا.