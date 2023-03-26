  • Alwasat News
Atwasat

عمل أميركي يستحضر الحرب الباردة على خشبة أوبرا باريس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 03:46 مساء
عمل أميركي يستحضر الحرب الباردة على خشبة أوبرا باريس
السوبرانو الأميركية رينيه فليمينغ خلال جلسة تصوير في باريس، 10 مارس 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

رغم قصتها المتمحورة على أحد فصول الحرب الباردة قبل نصف قرن، يعبر عمل «نيكسون إن تشاينا» (نيكسون في الصين) الأوبرالي الذي انطلق عرضه في باريس، السبت، بصورة لافتة عن الوضع الحالي في العالم، في ظل التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين.

هذا العمل الذي ابتُكر سنة 1987، بعد خمسة عشر عاما من زيارة تاريخية أجراها الرئيس الأميركي إلى الصين، أثار الجدل في بداياته، قبل أن يصبح من كلاسيكيات الأوبرا في الولايات المتحدة. وبعد ستة وثلاثين عاما، يُعرض العمل في ما لا يقل عن خمس دور أوبرا في أوروبا، وفق «فرانس برس».

وتقول رينيه فليمينغ، إحدى أشهر السوبرانو الأميركيات، «يؤخذ العمل على محمل الجد في أيامنا هذه بصورة أكبر، نظرا إلى أننا نسمع بالصين والولايات المتحدة في نشرات الأخبار يوميا، في مؤشر إلى هشاشة السلام العالمي».

وتؤدي النجمة للمرة الأولى دور بات نيكسون، زوجة الرئيس، مرتدية على الخشبة معطفا أحمر شبيها بالرداء الشهير الذي ارتده السيدة الأولى حينها خلال الزيارة. وإلى جانبها، يؤدي مواطنها، الباريتون توماس هامبسون، بصورة مقنعة للغاية شخصية ريتشارد نيكسون.

دبلوماسية كرة الطاولة
وقبل العرض العام، خلال التمرينات النهائية التي تزامنت، الإثنين، مع زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو، تقاطعت هذه الأوبرا التي كتبت نصها أليس غودمان، بصورة لافتة مع الأحداث الحالية في العالم.

وجاء في نص غناه مؤدي شخصية تشو إنلاي (رئيس وزراء الصين في عهد ماو تسي تونغ)، متوجها فيه إلى نيكسون ردا على دعوة الأخير للسلام، «يدكم الممدودة، والإشارات التي تبعث بها روسيا لنا، هذا كله يبدو مبهما». ويؤكد الباريتون تشاومينغ شانغ، الذي يجسد شخصية تشو إنلاي، أن «هذه الأوبرا تذكّر بالحاجة إلى الدبلوماسية بين القوى في هذه الفترة الضبابية».

واستلهمت المخرجة المسرحية الأرجنتينية فالنتينا كاراسكو مما عُرف بدبلوماسية كرة الطاولة، أي تبادل اللاعبين بين الولايات المتحدة والصين في سبعينيات القرن العشرين، محوّلة فناني جوقة الأوبرا إلى لاعبي بينغ بونغ يتقاذفون الكرات من جانبي المسرح. وتوضح كاراسكو «هذا الأمر يستحضر الحرب الباردة، مع عالم ثنائي القطب، وشِباك في الوسط وتقاذف المسؤوليات بين المعسكرين».

وبعد أكثر من ثلاثة عقود على أول إخراج مسرحي للعمل بتوقيع بيتر سيلارز، «سمحت لنفسي بتقديم إخراج مسرحي أقل التصاقا بالنص الأصلي وأكثر رمزية»، وفق كاراسكو.

ومن بين الرموز الأخرى: النسر الأميركي والتنين الصيني، والكتاب الأحمر، وبزات الحرس الحمر، فضلا عن مشاهد القمع في الصين والرقابة على الكاتب وضرب المعتقلين.

- ملجأ قديم في الدنمارك يحيي مخاوف الحرب الباردة

- متحف جديد يحيي أجواء الحرب الباردة بين موسكو وواشنطن

- فيلم يروي قصة حقيقة من الحرب الباردة في مهرجان برلين

وعلى شاشة كبيرة، تظهر صور عدة عن الزيارة، إضافة إلى وثائقي قصير عن قمع الموسيقيين الذين كانوا يؤدون الموسيقى الغربية إبان الثورة الثقافية. لكن أبعد من الإخراج المسرحي، ما رأي المؤلف الموسيقي اليوم عن عمله بهذه النسخة؟

ويقول جون آدامز (76 عاما)، في اتصال أجرته معه وكالة «فرانس برس» من باريس، مازحا: «لقد ابتكرتُ هذا العمل الأوبرالي قبل وقت طويل جدا، لدرجة أنّه يُخيّل لي أن شخصا آخر كتبه».

ويذكّر آدامز بالبدايات «الجدلية للغاية» لهذا العمل، وهو من الأعمال الأوبرالية القليلة التي تتطرق إلى مواضيع سياسية معاصرة. ويقول «لطالما تمحورت أعمال الأوبرا حول الأساطير اليونانية والآلهة الاسكندنافية أو الميلودراما على غرار أعمال بوتشيني». غير أن أذواق الجمهور «تتبدل مع الوقت» وهم «يحبون هذا العمل».

ويقر آدامز بأنه لا يملك «سلطة» على مختلف النسخ من هذا العمل، لكنه حرص على أن يكون المغنون الذين يؤدون أدوار صينيين من المتحدرين من أصول آسيوية (من بينهم جون ماثيو بدور ماو، وكايثلين كيم بدور زوجة ماو).

وشهد العام 2021 جدلا بسبب اتهام عمل إسكتلندي بممارسة ما يُعرف بالـ«ييلو فيس» (أي تغيير ملامح ممثلين غير آسيويين لجعلهم يشبهون الآسيويين في أعمال فنية).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أكلات ماجدة 2» (حـ2): شربة لابوياباس اللذيذة وطبق الحلو تشوروس

«أكلات ماجدة 2» (حـ2): شربة لابوياباس اللذيذة وطبق الحلو تشوروس
خلونا نحلموا 4 (ح2)

خلونا نحلموا 4 (ح2)
«الميزان 6»: معاملة العمالة الوافدة

«الميزان 6»: معاملة العمالة الوافدة
«وسط الخبر»: هل الدبيبة خيار واشنطن النهائي؟

«وسط الخبر»: هل الدبيبة خيار واشنطن النهائي؟
«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي

«كتب ليبية» (م2، ح1): كتاب الموسيقي عبد الله الميلادي للمؤرخ علي المصراتي
شاهد: استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية للتعاون والأخضر بعد التعادل «2-2»

شاهد: استوديو الـ«VAR» عبر «WTV» يناقش الحالات التحكيمية للتعاون والأخضر بعد ...
رحيل الرفاق (في رثاء إدريس بن الطيب)

رحيل الرفاق (في رثاء إدريس بن الطيب)
أهم الخطوات لتسهيل إعداد سفرة إفطار رمضان

أهم الخطوات لتسهيل إعداد سفرة إفطار رمضان
ولاية ميسيسيبي تستعد لعواصف جديدة اليوم بعد زوابع مدمرة أتت على أحياء بالكامل

ولاية ميسيسيبي تستعد لعواصف جديدة اليوم بعد زوابع مدمرة أتت على أحياء بالكامل
الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي

الارتباك يسود لبنان مع تفاقم الخلاف حول التوقيتين الصيفي والشتوي
مركبات تسير بروث البقر في مزرعة فرنسية

مركبات تسير بروث البقر في مزرعة فرنسية
ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)

ساعة الأرض.. مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الكوكب (شاهد)
روميو لافيا.. يشعل صراعًا في «البريميرليغ»

روميو لافيا.. يشعل صراعًا في «البريميرليغ»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة التعاون والأخضر في «دورينا»
اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا لحظر مبيعات السيارات العاملة بالوقود الأحفوري اعتبارًا من 2035

اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا لحظر مبيعات السيارات العاملة بالوقود ...
الكاسا وسحوركم علينا (1)

الكاسا وسحوركم علينا (1)
كلينكا | الحلقة الأولى

كلينكا | الحلقة الأولى
الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا والحد من العنف بالجنوب

الخارجية الأميركية: خطة بايدن المحالة للكونغرس تركز على منع الصراع في ليبيا ...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
من الأطعمة إلى الثقافة والفنون.. تاريخ مرزق بين دفتي كتاب
من الأطعمة إلى الثقافة والفنون.. تاريخ مرزق بين دفتي كتاب
عام موسيقي حافل لعائلة لانا ديل ري
عام موسيقي حافل لعائلة لانا ديل ري
حرب السنوات الأربع في «السرايا 2».. ورزق: هدفنا التعريف بحقبة مهمة من تاريخ ليبيا
حرب السنوات الأربع في «السرايا 2».. ورزق: هدفنا التعريف بحقبة ...
كانييه ويست يعلن تخليه عن الآراء المعادية للسامية
كانييه ويست يعلن تخليه عن الآراء المعادية للسامية
ناد للتدريب على الكوميديا في الأردن
ناد للتدريب على الكوميديا في الأردن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي...
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام 2022
«النقاد للدراما العربية» تعلن جوائز دورتها الثانية للعام ......
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور الشعير»
الواقع والخيال لعبة أوسمان بن ساسي في روايته الأولى «قصور ......
العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله
العثور على الممثل الأميركي لانس ريديك ميتا في منزله...
الفنان أحمد فكرون يطمئن جمهوره ومحبيه وأصدقاءه
الفنان أحمد فكرون يطمئن جمهوره ومحبيه وأصدقاءه...
المزيد
حسين الجسمي يطرح دعاء «رحمن ورحيم» (فيديو)
حسين الجسمي يطرح دعاء «رحمن ورحيم» (فيديو)...
عمل أميركي يستحضر الحرب الباردة على خشبة أوبرا باريس
عمل أميركي يستحضر الحرب الباردة على خشبة أوبرا باريس...
مصر: اكتشاف أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة
مصر: اكتشاف أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة...
ناد للتدريب على الكوميديا في الأردن
ناد للتدريب على الكوميديا في الأردن...
كانييه ويست يعلن تخليه عن الآراء المعادية للسامية
كانييه ويست يعلن تخليه عن الآراء المعادية للسامية...
المزيد