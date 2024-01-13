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إلغاء معرض للتشكيلية الفلسطينية سامية حلبي في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 11:18 مساء
إلغاء معرض للتشكيلية الفلسطينية سامية حلبي في أميركا
الفنانة التشكيلية الفلسطينية سامية حلبي في الاستوديو الخاص بها، في أغسطس 2016. (ويكيبديا)
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ألغت جامعة إنديانا الأميركية معرضًا للفنانة الفلسطينيّة سامية حلبي، بعد تحضيرات من قبل الفنانة تعود لثلاث سنوات.

وأشارت حلبي أن سبب الإلغاء حسب مدير الجامعة الذي تواصلت معه هو نشرها لـ«ما لم يعجبه» على انستغرام، ويعني بذلك منشورات الحلبي التي تتضامن مع الحق الفلسطيني وقطاع غزة، ودعمها للقضايا الفلسطينية وغضبها من العنف في الشرق الأوسط، ووصفها القصف الإسرائيلي بالإبادة الجماعية، وفقا لمنشور لـ«دراج ميديا» بالأمس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وجاء قرار الإلغاء حسب متحدث باسم الجامعة بسبب «مخاوف بشأن ضمان سلامة المعرض طوال مدة إقامته»، وهي الحجة المتكررة حالياً في الولايات المتحدة لإلغاء الأنشطة الفنيّة والثقافية الخاصة بكل ما يقف إلى جانب الحق الفلسطينيّ، إذ ألغي مهرجان الفيلم الفلسطيني في نيويورك، وجردت الوكيلة الفنيّة في هوليوود مها الدخيل من منصبها، كما ألغت جامعة فيرمونت لقاء مع الشاعر الفلسطينيّ محمد الكرد وغيرها من إجراءات الإلغاء والتأجيل التي تحاول إقصاء الأصوات الفلسطينيّة.

التجربة الفنيّة لسامية حلبي
تمتد التجربة الفنيّة للتشكيلية الفلسطينية لأكثر من خمسة عقود، وتُعتبر أحد الرموز الرائدة عالميًا في الفن التجريدي وفن الديجيتال الحركي، حيث كان لها تجارب تعاون مشتركة مع عازفين موسيقيين قامت بتحويل موسيقاهم إلى لوحات فنيّة باستخدام الحاسوب أمام الجمهور مباشرة، ولها دورمهم مهم في التعريف بالقضية الفلسطينية والدفاع عن حق العودة.

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