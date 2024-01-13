الحكم على ترامب بدفع 400 ألف دولار لـ«نيويورك تايمز»

القاهرة - بوابة الوسط

صدر حكم ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بدفع 392638 دولارا لمصلحة جريدة «نيويورك تايمز» وصحفيين كتعويض حول تكاليف الدفاع، بعد رفض شكوى سابقة تقدم بها ضدهم في سبتمبر 2021.

واتهم ترامب ثلاثة صحفيين يعملون في جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية بإعداد مؤامرة خبيثة، للحصول على وثائق ضريبية تخصه. وقد نشر هؤلاء في 2018 تحقيقا فازوا بفضله بجائزة «بوليتزر» العريقة، حسب وكالة «فرانس برس».

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ورفض أحد القضاة في الغرفة التجارية للمحكمة العليا بولاية نيويورك، في مايو 2023، شكوى ترامب. ورأى القاضي نفسه، في قرار جديد صدر الجمعة، أن ما اقترحته الجريدة من تعويض حول تكاليف الدفاع معقول، وأمر دونالد ترامب بدفع المبلغ بالكامل.

وتناول تحقيق الجريدة كيفية تكوين الملياردير الجمهوري - الدائم الترديد أنه صنع نفسه بنفسه - ثروته، وأكد فيه صحفيو «نيويورك تايمز» أن ترامب تلقى في الواقع من والده على سنوات عدة 413 مليون دولار، حوّلت إليه جزئيا عبر شركة وهمية، ما سمح له بالتهرب من دفع ضرائب.