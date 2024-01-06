  • Alwasat News
Atwasat

إعادة افتتاح قصر فيليب الثاني المقدوني في اليونان بعد 16 عاما من الترميم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 10:23 صباحا
إعادة افتتاح قصر فيليب الثاني المقدوني في اليونان بعد 16 عاما من الترميم
شخص يلتقط صورة لقصر أياي بفيرغينا قرب فيرويا اليونانية، 5 يناير 2024 (أ ف ب)
alwasat radio

سيفتح القصر القديم للملك المقدوني فيليب الثاني بعد أعمال ترميم، استمرت ستة عشر عاما، أبوابه للزوار الأحد، وهو أحد كنوز اليونان القديمة، حيث جرى تنصيب الإسكندر الأكبر ملكا فيه.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي شارك في احتفال بالموقع الجمعة، عن سعادته بتعريف الجمهور بـ«معلم ذي أهمية عالمية»، مشيرا إلى أن «القصر له طابع ثقافي ووطني، لأنه يؤكد الخلود اليوناني لمقدونيا عبر القرون»، حسب وكالة «فرانس برس».

السير أليكس فيرغسون يعرض قصره التاريخي للبيع بعد وفاة زوجته
إنذار جديد بوجود قنبلة في قصر فرساي بفرنسا وبدء إخلائه

ويقع هذا القصر، الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد في أياي، العاصمة الأولى لمملكة مقدونيا في شمال اليونان، وتبلغ مساحته 15 ألف متر مربع، وهو بالقرب من قرية فيرغينا، حيث يقع متحف المقابر المقدونية، بما في ذلك مقبرة فيليب الثاني.

20 مليون يورو لترميم القصر
ويضم الموقع القصر الملكي الذي يتكون بشكل أساسي من بهو، ومعرض من أعمدة دوريك (نظام بناء يوناني قديم) يحيط بفناء القصر، والأغورا، حيث كان يتجمع المقدونيون لاتخاذ القرارات، على ما يؤكد عالم الآثار أغيليكي كوتاريدي في تصريحات أوردتها جريدة «كاثيميريني» اليونانية.

وفي هذا الفناء، الذي يتسع لثمانية آلاف شخص، أُعلن الإسكندر الأكبر ملكاً على مقدونيا العام 336 قبل الميلاد، بعد اغتيال والده فيليب الثاني، ثم ورث مملكة قوية سمحت له بتوحيد مقدونيا والمدن اليونانية، لغزو الإمبراطورية الفارسية.

ودمر الرومان القصر العام 148 قبل الميلاد، وبدأت أعمال التنقيب فيه العام 1865 قبل أن تستمر بشكل متقطع حتى القرن العشرين، بحسب علماء الآثار، ثم بدأ ترميمه في العام 2007، وخُصصت لذلك ميزانية، قدرها 20.3 مليون يورو، بما في ذلك الأموال الأوروبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين

قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»

حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»
مرصد حقوقي: 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.. و70% من المنشآت دمرها الاحتلال

مرصد حقوقي: 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.. و70% من المنشآت دمرها ...
شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق

شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات

وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات
مناهضون للملكية يدعون شرطة لندن للتحقيق بشأن الأمير أندرو في قضية إبستين

مناهضون للملكية يدعون شرطة لندن للتحقيق بشأن الأمير أندرو في قضية إبستين
«تباعد جيوسياسي» يجهض محاولات لجنة «5+5»

«تباعد جيوسياسي» يجهض محاولات لجنة «5+5»
آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)

آخر ظهور علني لملكة الدنمارك قبل تنحيها عن العرش (صور)
شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش أزمة إغلاق حقل الشرارة

شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش أزمة إغلاق حقل الشرارة
داخل العدد 424: «صراع الديكة».. وتهديد حقوق النفط الليبي

داخل العدد 424: «صراع الديكة».. وتهديد حقوق النفط الليبي
«نزهة إيطاليا التي لم تتحقق».. قناة الوسط (WTV) تبث الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا» الجمعة

«نزهة إيطاليا التي لم تتحقق».. قناة الوسط (WTV) تبث الحلقة الخامسة من «مئوية ...
شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني

شاهد.. «في التسعين» يناقش الإنجاز الليبي في البطولة العربية للسلة ووعود الشلماني
تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند

تشافي: برشلونة لا يمكنه شراء مبابي أو هالاند
أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني

أرقام تاريخية في مسيرة جيرونا نحو صدارة الدوري الإسباني
دراسة: لعبة «سوبر ماريو اوديسي» تساعد في علاج الاكتئاب

دراسة: لعبة «سوبر ماريو اوديسي» تساعد في علاج الاكتئاب
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
منظمو جائزة «غولدن غلوب» بحلتها الجديدة يضعون رهانهم على «باربي» و«أوبنهايمر»
منظمو جائزة «غولدن غلوب» بحلتها الجديدة يضعون رهانهم على «باربي» ...
لقب التميز من «جائزة ليبيا الدولية للإبداع» للأستاذة أحلام يونس الرفادي
لقب التميز من «جائزة ليبيا الدولية للإبداع» للأستاذة أحلام يونس ...
أسماء الفائزين بجائزة ليبيا الدولية للإبداع والتميز 2023
أسماء الفائزين بجائزة ليبيا الدولية للإبداع والتميز 2023
باريس تفتتح «شارع ديفيد بووي» بعد ثماني سنوات على وفاته
باريس تفتتح «شارع ديفيد بووي» بعد ثماني سنوات على وفاته
وفاة نجم «ستارسكي أند هاتش» عن 80 عاما
وفاة نجم «ستارسكي أند هاتش» عن 80 عاما
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023...
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات......
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»...
«1200» إصدار جديد عن دار نشر الفضيل ببنغازي (خاص - بوابة الوسط)
«1200» إصدار جديد عن دار نشر الفضيل ببنغازي (خاص - بوابة ......
سينيسكا
سينيسكا...
المزيد
مصرع الممثل الألماني كريستشن أوليفر مع ابنتيه بتحطم طائرة في الكاريبي
مصرع الممثل الألماني كريستشن أوليفر مع ابنتيه بتحطم طائرة في......
إعادة افتتاح قصر فيليب الثاني المقدوني في اليونان بعد 16 عاما من الترميم
إعادة افتتاح قصر فيليب الثاني المقدوني في اليونان بعد 16 ......
لوحات الجمال والرومانسية عند فردريك لايتون فنان الكلاسيكية الواقعية
لوحات الجمال والرومانسية عند فردريك لايتون فنان الكلاسيكية ......
وفاة نجم «ستارسكي أند هاتش» عن 80 عاما
وفاة نجم «ستارسكي أند هاتش» عن 80 عاما...
باريس تفتتح «شارع ديفيد بووي» بعد ثماني سنوات على وفاته
باريس تفتتح «شارع ديفيد بووي» بعد ثماني سنوات على وفاته...
المزيد