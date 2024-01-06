إعادة افتتاح قصر فيليب الثاني المقدوني في اليونان بعد 16 عاما من الترميم

القاهرة - بوابة الوسط

سيفتح القصر القديم للملك المقدوني فيليب الثاني بعد أعمال ترميم، استمرت ستة عشر عاما، أبوابه للزوار الأحد، وهو أحد كنوز اليونان القديمة، حيث جرى تنصيب الإسكندر الأكبر ملكا فيه.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي شارك في احتفال بالموقع الجمعة، عن سعادته بتعريف الجمهور بـ«معلم ذي أهمية عالمية»، مشيرا إلى أن «القصر له طابع ثقافي ووطني، لأنه يؤكد الخلود اليوناني لمقدونيا عبر القرون»، حسب وكالة «فرانس برس».

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ويقع هذا القصر، الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد في أياي، العاصمة الأولى لمملكة مقدونيا في شمال اليونان، وتبلغ مساحته 15 ألف متر مربع، وهو بالقرب من قرية فيرغينا، حيث يقع متحف المقابر المقدونية، بما في ذلك مقبرة فيليب الثاني.

20 مليون يورو لترميم القصر

ويضم الموقع القصر الملكي الذي يتكون بشكل أساسي من بهو، ومعرض من أعمدة دوريك (نظام بناء يوناني قديم) يحيط بفناء القصر، والأغورا، حيث كان يتجمع المقدونيون لاتخاذ القرارات، على ما يؤكد عالم الآثار أغيليكي كوتاريدي في تصريحات أوردتها جريدة «كاثيميريني» اليونانية.

وفي هذا الفناء، الذي يتسع لثمانية آلاف شخص، أُعلن الإسكندر الأكبر ملكاً على مقدونيا العام 336 قبل الميلاد، بعد اغتيال والده فيليب الثاني، ثم ورث مملكة قوية سمحت له بتوحيد مقدونيا والمدن اليونانية، لغزو الإمبراطورية الفارسية.

ودمر الرومان القصر العام 148 قبل الميلاد، وبدأت أعمال التنقيب فيه العام 1865 قبل أن تستمر بشكل متقطع حتى القرن العشرين، بحسب علماء الآثار، ثم بدأ ترميمه في العام 2007، وخُصصت لذلك ميزانية، قدرها 20.3 مليون يورو، بما في ذلك الأموال الأوروبية.