السير أليكس فيرغسون يعرض قصره التاريخي للبيع بعد وفاة زوجته

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت تقارير صحفية بأن الأسطورة الإسكتلندي السير أليكس فيرغسون مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الأسبق عرض قصره التاريخي للبيع في أعقاب وفاة زوجته السيدة كاثي مؤخرا.

مواصفات رائعة لقصر فيرغسون

ونشرت جريدة «ذا صن» البريطانية تقريرا بشأن قصر فيرغسون الذي يعيش فيه وتبلغ قيمته 3.5 مليون جنيه إسترليني بمساحة ضخمة وإمكانات رائعة للغاية.

ويقع قصر أليكس فيرغسون في منطقة ويلمسلو، وتبلغ مساحته سبعة آلاف قدم مربع، وهو مكون من خمس غرف نوم ومكان مخصص للألعاب ومطبخ أنيق مفتوح.

وكشف وكلاء عقاريون في تصريحات لجريدة «ذا صن» أن قصر فيرغسون يقع في منطقة منفصلة مثيرة للإعجاب وبها قطعة أرض خاصة جدا وآمنة.

وأشار التقرير إلى أن فيرغسون عرض قصره للبيع بعد وفاة زوجته كاثي في أكتوبر الماضي عن عمر ناهز الـ84 عاما، تاركة له ثلاثة أبناء.

ووصف فيرغسون مؤخرا زوجته الراحلة بأنها كانت «حجر الأساس في حياته»، وهو ما جعله يقرر الرحيل عن القصر الذي عاشا فيه بمجرد وفاتها.

لكن هذا لم يكن السبب الوحيد وراء قرار المدرب الإسكتلندي الأسبق ببيع القصر، ولكن الأزمات التي لاحقت المنزل بسبب الجيران في السنوات الأخيرة لعبت دورا أيضا.

وشهد قصر فيرغسون في عام 2020 أزمة بعدما اعترض السير على رغبة المنزل المجاور له هدم طابقين وبناء قصر من ثلاثة طوابق بما يؤثر على خصوصيته، بالإضافة لتأثير إزالة الأشجار السلبي على طابع المنطقة.

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وتولى أليكس فيرغسون (81 عاما) تدريب فريق مانشستر يونايتد ما بين عامي (1986 و2013) وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين وبكأس الاتحاد الإنجليزي خمس مرات، ويعد المدرب الأكثر تتويجا بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 مرة مع فريق «الشياطين الحمر»، أولها في عام 1993 وآخرها بعد عشرين عاما خلال موسمه الأخير كمدرب.

وحصل أليكس فيرغسون على لقب فارس «سير» في عام 1999 عندما توج فريقه بثلاثية من الألقاب تضمنت دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا.