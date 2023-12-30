الملك تشارلز الثالث يكرم 1227 شخصاً لمناسبة العام الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

كرم الملك تشارلز الثالث، الجمعة، 1227 شخصاً لمناسبة العام الجديد، كان من بينهم المخرج ريدلي سكوت، والممثلة في مسلسل «غايم أوف ثرونز» إميليا كلارك، والمغنية شيرلي باسي، لنجاحهم أو خدمتهم المملكة المتحدة.

ورُقّي ريدلي سكوت، المعروف بإخراجه أفلاماً شهيرة كثيرة، منها «غلادياتور» و«إيليين» و«ثيلما أند لويز»، بعد أسابيع قليلة من إطلاق فيلمه الأخير «نابليون»، إلى رتبة «فارس الصليب الأكبر في الإمبراطورية البريطانية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وحصلت المغنية الويلزية شيرلي باسي، التي سبق أن نالت وسام شرف، والمعروفة خصوصاً بأدائها ثلاث أغنيات لأفلام من سلسلة جيمس بوند، على لقب «رفيقة الشرف»، وهي جائزة عالية القيمة، وباتت باسي الشخص الـ64 على قيد الحياة الذي يحوزها، وذلك عن مجمل مسيرتها الموسيقية.

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وقد باعت البالغة (86 عاماً) أكثر من 130 مليون أسطوانة، وغنت بشكل خاص في احتفالي ذكرى مرور خمسين عاماً ثم ستين عاماً على بدء حكم إليزابيث الثانية في 2002 و2012.

وحصلت في المجال الثقافي الممثلة إميليا كلارك، مؤدية شخصية «دينيريس تارغيريان» في مسلسل «غايم أوف ثرونز»، على وسام الإمبراطورية البريطانية، لأنها شاركت مع والدتها جينيفر في تأسيس جمعية لمساعدة ضحايا النزيف الدماغي، وهي مشكلة صحية عانتها شخصياً مرتين.

وحصل رئيس أساقفة كانتربري الزعيم الروحي للإنجيليين، جاستن ويلبي، على وسام الصليب الأكبر من الوسام الملكي الفيكتوري، لقيادته حفل تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا.

قائمة طويلة من المكرمين

وحصل مؤسس مهرجان «غلاستونبري» لموسيقى الروك، مايكل إيفيس، على وسام فارس من الإمبراطورية البريطانية.

كما حصل في المجال الرياضي كريستيان هورنر، مدير فريق «ريد بُل» للفورمولا 1، على التكريم نفسه، في عام تصدرت خلاله «ريد بُل» ترتيب الصانعين، وانتزعت المركزين الأول والثاني في ترتيب السائقين، إذ انتزع اللقب الهولندي ماكس فيرستابن، والمركز الثاني حققه السائق المكسيكي سيرخيو بيريس.

كما شملت قائمة المكرّمين لاعبات كرة القدم: ميلي برايت وماري إيربس ولورين هيمب، لمساعدتهنّ في قيادة منتخب إنجلترا إلى نهائي كأس العالم هذا الصيف، الذي خسره بهدف مقابل لا شيء أمام إسبانيا.

ومُنحت قائدة المنتخب، ميلي برايت، رتبة ضابطة في وسام الإمبراطورية البريطانية، بينما أصبحت زميلتاها في المنتخب عضوتين في الرتبة عينها.

وحصل لاعب الكريكيت ستيوارت برود، عضو المنتخب الإنجليزي الذي أعلن أخيراً اعتزاله عن 37 عاماً، على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة «قائد».

وأخيراً، في المجال الأدبي، جرت ترقية كاثرين (كيت) موس، مؤلفة رواية «المتاهة» التي حققت نجاحاً عالمياً، إلى رتبة قائد في وسام الإمبراطورية البريطانية.