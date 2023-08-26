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مصر تكرم رموز الفن في احتفال «60 سنة دراما»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 02:27 مساء
مصر تكرم رموز الفن في احتفال «60 سنة دراما»
فعاليات مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين، 24 أغسطس 2023 (فيسبوك)
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انطلقت في مدينة العلمين بالقاهرة فعاليات النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، الخميس، وحملت نسخة العام الجاري عنوان «60 سنة دراما»، بحسب الهيئة العامة المصرية للاستعلامات. 

وذكرت الهيئة أن هذا الاحتفال استثنائي بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري وهو مسلسل «هارب من الأيام»، وأضافت أن النسخة الثانية من المهرجان شملت كل المسلسلات التى جرى تقديمها على مدار العام وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلاً عن استحداث جوائز باسم الجمهور.

وكرم المهرجان عددًا من المبدعين في مختلف مجالات العمل الفني، تحت عنوان «أسعدتمونا»، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من رموز الفن الذين أسهموا في تشكيل وجدان الشعب المصري والعربي، منهم اسم الراحل محمود عبد العزيز والفنان عادل إمام.

جوائز الدراما المصرية لعام 2023
ذهبت جائزة أفضل مونتاج إلى المونتير أحمد حافظ عن مسلسل «تحت الوصاية»، أما جائزة أفضل تصوير ذهبت إلى الفنان بيشوي عن مسلسل نفس المسلسل، وجائزة أفضل تتر مسلسل «ستهم» للشيخ ياسين التهامي.

وجائزة أفضل ديكور حصل عليها المهندس سامر الجمال بمسلسل «جت سليمة»، وجائزة أفضل تصميم أزياء للدكتورة سامية عبدالعزيز من مسلسل «رسالة الإمام»، وذهبت جائزة أفضل موسيقى تصويرية للموسيقار تامر كروان عن موسيقى «رسالة الإمام».

وفاز بجائزة أفضل ممثل صاعد كل من الفنان عصام عمر وطه دسوقي، وعمر شريف، أما جائزة أفضل ممثلة صاعدة فكانت من نصيب ثلاث فنانات وهم رنا رئيس وسلمى أبو ضيف ونانسي صلاح.

وذهبت جائزة أفضل سيناريو وحوار مناصفة بين الكاتبة مريم نعوم عن مسلسل «الهرشة السابعة» والكاتب أحمد عمر فياض عن مسلسل «بالطو»، وجائزة أفضل مخرج ذهبت إلى المخرج محمد شاكر خضير، عن مسلسل «تحت الوصاية».

وفازت الفنانة هالة صدقي بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، فيما فاز الفنان ماجد الكدواني بجائزة أفضل ممثل عن مسلسل «موضوع عائلي 2».

وحصلت الفنان منى زكي على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل «تحت الوصاية»، كما فاز أمير عيد بجائزة أفضل وجه صاعد عن تصويت الجمهور، وفاز مسلسل «تحت الوصاية» بجائزة أفضل عمل درامي.

وفاز بجائزة أفضل ممثل ثان الفنان رشدي الشامي عن دوره في مسلسل «تحت الوصاية»، وحمزة العلي وجائزة أفضل مسلسل كوميدي ذهبت لـ«جت سليمة».

وحصل جائزة الجمهور كل من منى زكي أفضل ممثلة، ومحمد رمضان أفضل ممثل، ومحمد سامي أفضل مخرج ومؤلف، وعصام السقا بجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ.

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