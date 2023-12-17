شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت قناة (Wtv)، صباح اليوم الأحد، من خلال برنامج «صباح الوسط» لقاءات مع مواطنين من درنة لمتابعة آخر أعمال تطوير المدينة. في إطار حملة «راكم تنسو درنة» التي تأتي بعد ثلاثة أشهر من كارثة انهيار السدود وفقدان الآلاف من الأرواح في درنة.

وعرضت القناة في البداية فيديو يتسم بالشجن، لتعداد تأريخي للحدث من يوم الحادي عشر من سبتمبر وحتى اليوم.

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تلاه لقاء مع المواطن فارس قطار، أحد المتضررين من أحداث العاصفة «دانيال»، الذي أشار إلى أنه فقد بيته وابنته مع بعض أقربائه، وأفاد بأن الأعمال تجري ولكن بشيء من البطء، واستعرض قصار مع برنامج «صباح الوسط» أثار الضرر الذي لحق ببيت العائلة والحديقة التي صارت اثرًا بعد عين.

وقالت البوابة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «هدفنا هو إعادة تذكير المسؤولين بأن درنة لم تشفَ بعد».