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بالصور.. زيارة طالبات «مدرسة غرناطة» إلى المعالم الأثرية والفنية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 02:49 مساء
بالصور.. زيارة طالبات «مدرسة غرناطة» إلى المعالم الأثرية والفنية
زيارة طالبات «مدرسة غرناطة» إلى المعالم الأثرية والفنية، 14 ديسمبر 2023. (فيسبوك)
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نظمت مدرسة غرناطة، أمس الخميس، زيارة إلى مناطق أثرية وتراثية في مدينة طرابلس.

وجاءت الزيارة في إطار فعاليات ليالي المدينة طرابلس، وفقا لصفحة ليالي المدينة طرابلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتضمنت زيارة داخل السرايا الحمراء، وبيت القره مانلي وبيت إسكندر للفنون، بصحبة المرشدات اللواتي قمن بشرح المعالم التاريخية والثقافية.

التضامن مع القضية الفلسطينية
 كما أقيمت نشاطات بتنظيم فريق «سرر متقابلين»، واختتمت الجولة ببصمة وضعتها الطالبات تأكيداً على تضامنهن الكامل مع القضية الفلسطينية.

زيارة طالبات «مدرسة غرناطة» إلى المعالم الأثرية والفنية، 14 ديسمبر 2023. (فيسبوك)
زيارة طالبات «مدرسة غرناطة» إلى المعالم الأثرية والفنية، 14 ديسمبر 2023. (فيسبوك)
زيارة طالبات «مدرسة غرناطة» إلى المعالم الأثرية والفنية، 14 ديسمبر 2023. (فيسبوك)
زيارة طالبات «مدرسة غرناطة» إلى المعالم الأثرية والفنية، 14 ديسمبر 2023. (فيسبوك)
زيارة طالبات «مدرسة غرناطة» إلى المعالم الأثرية والفنية، 14 ديسمبر 2023. (فيسبوك)
زيارة طالبات «مدرسة غرناطة» إلى المعالم الأثرية والفنية، 14 ديسمبر 2023. (فيسبوك)
زيارة طالبات «مدرسة غرناطة» إلى المعالم الأثرية والفنية، 14 ديسمبر 2023. (فيسبوك)
زيارة طالبات «مدرسة غرناطة» إلى المعالم الأثرية والفنية، 14 ديسمبر 2023. (فيسبوك)
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