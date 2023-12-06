«غزة قصيدتنا» أولى فعاليات ليالي المدينة عن فلسطين في بيت نويجي

القاهرة - بوابة الوسط

تستضيف مكتبة بيت نويجي للثقافة، السبت القادم، التاسع من شهر ديسمبر، أمسية شعرية تحت عنوان «غزة قصيدتنا».

وتأتي الأمسية ضمن في إطار فعاليات ليالي المدينة التي تقام تحت شعار «فلسطين قضيتنا»، ويقدمها ويديرها الإعلامي أحمد محمد المهدي، بحسب صفحة « ليالي المدينة طرابلس» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ويحيي الأمسية كل من الشاعر جميل حمادة، والشاعر عمر عبدالدائم، والشاعر خالد درويش، والشاعر محمد الدنقلي.

وتعد مكتبة بيت نويجي من أكبر المكتبات في مدينة طرابلس، أُنشئ المبنى عام 1744، وقام مشروع تنظيم وادارة المدينة القديمة طرابلس بتنفيذ عمليات الترميم والصيانة للمبنى في مارس 1993، ووظف المبنى ليكون مكتبة عامة باسم «بيت عبدالخالق نويجي للثقافة» كما وظف المبنى الملحق (الإسطبل) كقاعة للمعارض الفنية باسم قاعة محمد بيزان للمعارض، وتم افتتاحة في شهر أكتوبر من العام 1994.