اللافي: دور بارز للأهالي والشباب في إنجاح مهرجان ليالي المدينة

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي بالدور البارز الذي لعبه أهالي وشباب المدينة القديمة في إنجاح فعاليات صيف ليالي المدينة 2023

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اختتام الفعاليات، كما أثنى فيها على جهود أعضاء اللجنة طوال شهر كامل من الفعاليات، ودقة التنظيم والترتيب والعمل بروح الفريق، وتجاوزهم لكل الصعوبات وقدرتهم علي إنشاء حدث اجتماعي ترفيهي ثقافي رياضي، جمع كل الأسر الليبية، بحسب صفحة ليالي المدينة طرابلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وكرّم أعضاء اللجنة اللافي بصفته المشرف العام على الفعاليات، تقديراً لجهوده ودعمه لإقامة النشاطات التي استهدفت جميع الفئات بمختلف الأعمار.

وأكّد اللافي أن فعاليات صيف ليالي المدينة مستمرة على مدار السنة من خلال مواعيد أسبوعية وشهرية وموسمية، يجري الإعداد لها، وسيُعلن عنها لاحقاً.

اختتام فعاليات مهرجان صيف ليالي المدينة 2023 ، الأحد 11سبتمبر (صفحة المهرجان بفيسبوك)