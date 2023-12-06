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تحذير أممي من تداعيات «كارثية» للنزوح الجماعي للفلسطينيين من غزة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 07:03 مساء
تحذير أممي من تداعيات «كارثية» للنزوح الجماعي للفلسطينيين من غزة
نزوح جماعي للسكان من شمال قطاع غزة عقب التوغل البري لقوات الاحتلال والقصف الدامي. (الإنترنت)
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قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الأربعاء إن نزوحا للفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة سيكون «كارثيا»، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار.

وصرح غراندي «آمل ألا يكون هناك نزوح إقليمي للفلسطينيين»، مشددا على أنه «من المهم جدا معالجة الأزمة الإنسانية ومسألة المساعدات غير الكافية التي تدخل غزة لمنع نزوح جماعي من شأنه أن يكون كارثيا». وأضاف «يجب ألا ننسى أن ثلثي سكان غزة هم أصلا لاجئون منذ الحرب الإسرائيلية العربية الأولى» 1948-1949 في إشارة إلى النكبة، بحسب «فرانس برس».

وفي سياق متصل حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني من تزايد النزوح الجماعي للمدنيين في غزة بسبب القصف الإسرائيلي، مؤكداً أن استئناف العملية العسكرية وتوسعها بشكل أكبر في جنوب غزة يكرر الفظائع التي حدثت خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن انتهاء الهدنة الإنسانية تسبب في مزيد من المعاناة والفقدان والحزن للمدنيين أينما كانوا، داعيا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

 60 ألف شخص إضافي ينتقلون إلى ملاجئ الأونروا 
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، لفت لازاريني، إلى استمرار القصف من قبل القوات الإسرائيلية بعد صدور أمر إخلاء آخر لنقل السكان من خان يونس إلى رفح، وأن أمر الإخلاء خلق حالة من الذعر والخوف والقلق وسط السكان.

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وذكر المسؤول الأممي أنه اضطر ما لا يقل عن 60 ألف شخص إضافي إلى الانتقال إلى ملاجئ الأونروا المكتظة بالفعل، فيما يبحث المزيد من الناس عن المأوى. وقد نزح العديد منهم بالفعل أكثر من مرة هربا من الحرب في أجزاء أخرى من غزة.

وحذر من توقف أكبر مستشفى في جنوب غزة والذي يضم أكثر من 1000 مريض ويؤوي 17 ألف نازح عن العمل بسبب نقص الإمدادات وعدم كفاية الموظفين، ومحدودية الوصول إلى المياه.

تفنيد فتح مخيمات جديدة للاجئين في رفح
وأضاف المفوض العام للأونروا: «كاذبة هي الادعاءات التي تزعم بأن الأمم المتحدة لديها آلاف الخيام وتخطط لفتح مخيمات جديدة للاجئين في رفح. قلنا ذلك مرارا وتكرارا ونقوله مرة أخرى: ما من مكان آمن في غزة، سواء في الجنوب أو الجنوب الغربي، أو في رفح أو فيما يسمى من جانب واحد بالمنطقة الآمنة».

ودعا الاحتلال الإسرائيلي إلى إعادة فتح معبر كرم أبوسالم والمعابر الأخرى وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بشكل غير مشروط ودون انقطاع. وأكد أن عدم القيام بذلك ينتهك القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن التطورات الأخيرة تزيد من خنق العملية الإنسانية، حيث تؤدي محدودية دخول الإمدادات وتعقيد الترتيبات اللوجستية والتنسيقية إلى إبطاء تدفق المساعدات وفي بعض الأحيان عرقلتها. وأكد أن السلطات الإسرائيلية تواصل تقييد تدفق الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الوقود.

تحذيرات من تدهور الوضع في قطاع غزة
كما حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينجز من تدهور الوضع في قطاع غزة ومن (سيناريو مرعب على وشك أن يتكشف) في القطاع، لا تستطيع في ظله العمليات الإنسانية الاستجابة للاحتياجات.

وقالت هاستينجز إن «الظروف الضرورية لتوصيل المساعدة إلى سكان غزة منعدمة، وإن ما نشهده يتجسد في مراكز إيواء بلا إمكانيات، ونظام صحي منهار، وانعدام مياه الشرب النظيفة، وعدم وجود الصرف الصحي الملائم، وسوء التغذية، وحدوث كارثة صحية عامة».

وأشارت إلى مقتل أكثر من 700 فلسطيني منذ استئناف إسرائيل الأعمال القتالية في الأول من ديسمبر، مبينة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية امتدت إلى جنوب غزة، مما أجبر عشرات آلاف الفلسطينيين إلى اللجوء إلى مناطق تواجه ضغطا متزايدا فيما ينتابهم اليأس في السعي للعثور على الغذاء والماء والمأوى والأمان.

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