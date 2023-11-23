  • Alwasat News
Atwasat

«الأونروا»: ما دخل من مساعدات لغزة لا يكفي سوى 3 أيام فقط

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 01:24 مساء
«الأونروا»: ما دخل من مساعدات لغزة لا يكفي سوى 3 أيام فقط
آثار قصف إسرائيلي على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، اليوم الخميس، إن مليون نازح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه يقطنون داخل 156 مركزا، موضحة أن ما دخل من مساعدات إلى القطاع المحاصر حتى الآن لا يكفي إلا لثلاثة أيام فقط.

وأضاف الناطق باسم الوكالة الأممية عدنان أبو حسنة في بيان، أن 108 موظفين لدى الوكالة استُشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وهو الرقم الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة إذ لم يحدث أن فقدت مثل هذا العدد خلال هذه الفترة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأشار الناطق إلى أن الوكالة تستوعب حاليًا في المرافق التابعة لها عددًا من النازحين يفوق طاقتها الاستيعابية في الوضع الطبيعي بنحو 4-9 مرات.

«الأونروا»: 500 شاحنة كانت تدخل يوميا قطاع غزة قبل العدوان الإسرائيلي
وحسب الوكالة، فقد كان يدخل قطاع غزة 500 شاحنة يوميًا، لكن منذ بدء العدوان حتى اليوم، فإن أعداد الشاحنات التي دخلت القطاع يوميًا جميعًا لا تكفي إلا لثلاثة أيام فقط، مؤكدة أن العودة إلى سقف 500 شاحنة كما كان الوضع سابقا لم يعد كافيا في الوقت الراهن.

وأوضحت أنها كانت تحتاج في الوضع الطبيعي إلى 75 شاحنة يوميًا، لكن الآن بسبب الوضع الكارثي في القطاع، فإنها تحتاج إلى 800 شاحنة يوميًا لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، لتتمكن من توفير الموارد المطلوبة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: ما مبررات «الأمن الداخلي» لاعتقال نقيب هيئة التدريس الجامعي؟

«فلوسنا»: ما مبررات «الأمن الداخلي» لاعتقال نقيب هيئة التدريس الجامعي؟
«تغطية خاصة»: الهدنة.. لم ترفضها «إسرائيل»؟ ولماذا تريدها؟

«تغطية خاصة»: الهدنة.. لم ترفضها «إسرائيل»؟ ولماذا تريدها؟
كاريكاتير خيري - غزة في ميزان العدالة الإنسانية

كاريكاتير خيري - غزة في ميزان العدالة الإنسانية
مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل اللحظات الأخيرة

مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل اللحظات الأخيرة
الاتحاد المصراتي يرفض نقل مباراة «الديربي» أمام السويحلي إلى طرابلس

الاتحاد المصراتي يرفض نقل مباراة «الديربي» أمام السويحلي إلى طرابلس
استبعاد ميليسا باريرا من فيلم «سكريم 7» بسبب تضامنها مع غزة

استبعاد ميليسا باريرا من فيلم «سكريم 7» بسبب تضامنها مع غزة
من مسافة صفر.. القسام تنشر مقاطع جديدة لإعطاب دبابات واشتباك مع جنود الاحتلال بغزة (شاهد)

من مسافة صفر.. القسام تنشر مقاطع جديدة لإعطاب دبابات واشتباك مع جنود الاحتلال ...
احتجزها جيش الاحتلال.. متطوعون يدفنون 111 جثة لشهداء في مقبرة جماعية بخان يونس

احتجزها جيش الاحتلال.. متطوعون يدفنون 111 جثة لشهداء في مقبرة جماعية بخان يونس
الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟

الليلة في «تغطية خاصة»: ‎هدنة غزة.. إيقاف للهمجية أم مقدمة للأسوأ؟
الكاتب حسين المالكي ينادي: «ستحيا درنة رغم المحن»

الكاتب حسين المالكي ينادي: «ستحيا درنة رغم المحن»
«يونيسف»: غزة باتت «المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال»

«يونيسف»: غزة باتت «المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال»
«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين

«يويفا» يعاقب نادي سلتيك بسبب دعم جماهيره فلسطين
تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة

تحذيرات طبية من استخدام الشموع المعطّرة
شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني

شبكة تلفزيونية ألمانية توقف بث فيلم فلسطيني
ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع

ميسي عقب هزيمة البرازيل على أرضها: ليس إنجازنا الأهم لكنه رائع
هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا

هروب أفعى مامبا «سامة جدًا» من مالكها في هولندا
كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني

كاريكاتير حليم - حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني
الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم

الأرجنتين تكبّد البرازيل أول خسارة على أرضها بتاريخ تصفيات كأس العالم
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل نجل رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان
مقتل نجل رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية بقصف إسرائيلي في جنوب ...
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة ويستهدف طواقم الدفاع المدني
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على غزة ويستهدف طواقم الدفاع ...
جيش الاحتلال يعتقل مدير مجمع الشفاء
جيش الاحتلال يعتقل مدير مجمع الشفاء
العراق: الحكومة هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين
العراق: الحكومة هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين
مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل اللحظات الأخيرة
مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل اللحظات...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته
استشهاد مراسل تلفزيون فلسطين محمد أبوحطب و11 فردًا من عائلته...
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمين بقطاع غزة
مراسل «فوكس نيوز» يوثق مقتل 20 من جنود الاحتلال الإسرائيلي ......
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة
مصر تعلق على مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على غزة...
حزب الله يعلن قصف 19 موقعا إسرائيليا بشكل متزامن
حزب الله يعلن قصف 19 موقعا إسرائيليا بشكل متزامن...
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى 1200 شخص
الاحتلال يخفض عدد قتلاه في عملية «طوفان الأقصى» من 1400 إلى ......
المزيد
6 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي جنوب غزة
6 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي جنوب غزة...
«الأونروا»: ما دخل من مساعدات لغزة لا يكفي سوى 3 أيام فقط
«الأونروا»: ما دخل من مساعدات لغزة لا يكفي سوى 3 أيام فقط...
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا...
مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل اللحظات الأخيرة
مصدر فلسطيني: تأخير بدء سريان الهدنة في غزة مرتبط بتفاصيل ......
العراق: الحكومة هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون ومحاسبة المخالفين
العراق: الحكومة هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون ومحاسبة ......
المزيد