«الأونروا»: ما دخل من مساعدات لغزة لا يكفي سوى 3 أيام فقط

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، اليوم الخميس، إن مليون نازح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه يقطنون داخل 156 مركزا، موضحة أن ما دخل من مساعدات إلى القطاع المحاصر حتى الآن لا يكفي إلا لثلاثة أيام فقط.

وأضاف الناطق باسم الوكالة الأممية عدنان أبو حسنة في بيان، أن 108 موظفين لدى الوكالة استُشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وهو الرقم الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة إذ لم يحدث أن فقدت مثل هذا العدد خلال هذه الفترة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأشار الناطق إلى أن الوكالة تستوعب حاليًا في المرافق التابعة لها عددًا من النازحين يفوق طاقتها الاستيعابية في الوضع الطبيعي بنحو 4-9 مرات.

«الأونروا»: 500 شاحنة كانت تدخل يوميا قطاع غزة قبل العدوان الإسرائيلي

وحسب الوكالة، فقد كان يدخل قطاع غزة 500 شاحنة يوميًا، لكن منذ بدء العدوان حتى اليوم، فإن أعداد الشاحنات التي دخلت القطاع يوميًا جميعًا لا تكفي إلا لثلاثة أيام فقط، مؤكدة أن العودة إلى سقف 500 شاحنة كما كان الوضع سابقا لم يعد كافيا في الوقت الراهن.

وأوضحت أنها كانت تحتاج في الوضع الطبيعي إلى 75 شاحنة يوميًا، لكن الآن بسبب الوضع الكارثي في القطاع، فإنها تحتاج إلى 800 شاحنة يوميًا لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، لتتمكن من توفير الموارد المطلوبة.