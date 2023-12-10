استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الصفجة الرسمية لوزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن استشهاد غازي طالب الشهير بـ«الحكواتي» هو وعائلته، جراء القصف المتواصل على القطاع.

وقالت الصفحة: « استشهد الحكواتي والفنان والمصور غازي طالب»، وأضافت «هو ناشط وفنان مسرحي وحكواتي، وقائد كشفي ومبادر، ويعمل في مركز وطن للثقافة والفنون وعضو اللجنة الإعلامية الكشفية الوطنية».

والفنان شهيد ممثل يتمتع غازي بحس فكاهي، شارك في العديد من الأعمال التي لاقت صدى واسعًا في الشارع المحلي والعربي، كفيلم عملية الوهم المتبدد، ومسلسل الروح، والفدائي في جزئه الثاني، والعنقود، وفيلم بيارة الموت.

مقاوم في السينما وشهيد في الواقع

وجسد شخصية أحد المقاومين في فيلم «عملية الوهم المتبدد» الذي يحاكي العملية الفدائية التي أسر فيها الجندي في جيش الاحتلال جلعاد شاليط عام 2006، كان عملًا فنيًّا يندرج تحت مسمى «ديكو دراما» لأنه يسرد وقائع حقيقية مع دراما.

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يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية لعوائل فلسطينية بأكملها في المدارس والأحياء السكنية بمختلف أنحاء قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن العدوان العسكري على القطاع والمستمر منذ الـسابع من أكتوبر 2023 أدى لاستشهاد 17 ألفًا و487 مدنيًا وإصابة 46 ألفًا و480 مصابًا بجراح متفاوتة. ونوهت وزارة الصحة إلى أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم أطفال ونساء.