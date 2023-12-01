  • Alwasat News
Atwasat

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 01 ديسمبر 2023, 10:12 مساء
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
ونيس محمد القذافي
alwasat radio

ولد ونيس محمد القذافي في بنغازي سنة 1924، وانتسب صبيا لحركة الجهاد ضد الاستعمار الإيطالي، وصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام شنقاً، فهرب إلى السودان سنة 1937، وعاد منه سنة 1943 إداريا مؤهلا؛ إذ عُرِف عنه حسن الإدارة والخلق والأمانة. سكن في خمسينات القرن الماضي مع شقيقته الحاجة غزالة، أرملة المرحوم عبدالله الفلاح، في منزل متواضع بشارع محمد موسى، وتزوج مرتين، وأنجب ذرية صالحة.

ابتدأت حياته السياسية مع استقلال ليبيا سنة 1952، ثم عُيِّن سنة 1954 رئيساً للمجلس التنفيذي البرقاوي، ثم تولى وزارة الخارجية في حكومة محمد عثمان الصيد سنة 1960، التي استمرت بعد التعديل الدستوري وإلغاء النظام الفيدرالي، وكُلِف في نهاية هذه الحكومة بوزارة الداخلية أيضا، واستمر يشغلها في حكومة الدكتور محيي الدين فكيني حتى يناير 1964، ثم تولى وزارة التنمية والتخطيط في التعديل الأول لوزارة حسين مازق في أكتوبر 1965، واستمر في منصبه في وزارة عبدالقادر البدري حتى سنة 1967، ثم عُيِّن في حكومة عبدالحميد البكوش وزيرا للخارجية. وفي مطلع سبتمبر 1968، كُلِف برئاسة مجلس الوزراء، واستمر في هذا المنصب حتى 31 أغسطس 1969، إذ أطاح الجيش بالنظام الملكي، وقبض على رجالات العهد الملكي، وأصدرت محكمة الشعب أحكامها، فناله منها السجن عامين، ثم أطلق وعاش في ليبيا حتى وافته المنية بسويسرا في 1/12/1986، ووسد ثرى مقبرة سيدي عبيد ببنغازي في 4 من الشهر نفسه.

وثمة إضافة من معاصريه مشهود لهم بحسن التوثيق، حيث أفادنا السيد سليمان مصطفى امنينة بأنه كان يعمل بمعدل 18 ساعة يوميا، وأنه كان يقود عربته بنفسه، وأنه بعد أن سجنه نظام القذافي، وأطلقه، كان يعيش براتب تقاعدي لم يتجاوز 300 دينار. وأنا بدوري أضيف أنه كان يسكن في بيت متواضع مؤجر، بجانب بيتي، مع شقيقته أرملة المرحوم محمد عبدالله الفلاح، ولم ينتقل إلى شارع أدريان بيلت إلا في ستينات القرن الماضي. أما السيد محمد المهدي الفرجاني فقد أفاد بأنه لم يكن ينتمى إلى قبيلة القذافة، وإنما هو «قماطي» - قبيلة قصر حمد - واكتسب الاسم من زوج والدته بعد وفاة والده، وأكد ذلك أيضا الأستاذ سليمان امنينة.
 

ونيس محمد القذافي يشرف على تدشين محطة كهرباء بمنطقة لملوده شرق ليبيا. (الإنترنت)
ونيس محمد القذافي يشرف على تدشين محطة كهرباء بمنطقة لملوده شرق ليبيا. (الإنترنت)
مع سالم البرغثي رئيس فريق الأهلي
مع سالم البرغثي رئيس فريق الأهلي
مع كشاف بنغازي ويظهر الاستاذ عبدالقادر غوقه من جهة اليسار
مع كشاف بنغازي ويظهر الاستاذ عبدالقادر غوقه من جهة اليسار
ونيس محمد القذافي (يسارا) مرافقا لولي العهد السيد الحسن الرضا السنوسي (الإنترنت)
ونيس محمد القذافي (يسارا) مرافقا لولي العهد السيد الحسن الرضا السنوسي (الإنترنت)
ونيس محمد القذافي يفتتح أول مدرسة بإجدابيا خلال العهد الملكي. (الإنترنت)
ونيس محمد القذافي يفتتح أول مدرسة بإجدابيا خلال العهد الملكي. (الإنترنت)
ونيس محمد القذافي (يمينا) خلال استعراض مع رئيس مجلس الشيوخ محمود بوهدمة وقائد البوليس الصديق الجيلاني. (الإنترنت)
ونيس محمد القذافي (يمينا) خلال استعراض مع رئيس مجلس الشيوخ محمود بوهدمة وقائد البوليس الصديق الجيلاني. (الإنترنت)
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
ونيس محمد القذافي (وسط) ضمن مستقبلي الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة. (الإنترنت)
ونيس محمد القذافي (وسط) ضمن مستقبلي الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة. (الإنترنت)
مابين المهندسيت فتحي جعوده ومحمد المنقوش
مابين المهندسيت فتحي جعوده ومحمد المنقوش
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»

تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف ...
المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري

المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها

«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها
النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية

النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق...
«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة

«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة
قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين

قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين
الريشة ترفض الهزيمة: ألوان تواجه العدوان.. ولوحات تعانق خط النار

الريشة ترفض الهزيمة: ألوان تواجه العدوان.. ولوحات تعانق خط النار
غارات وقصف مدفعي لجيش الاحتلال على قطاع غزة

غارات وقصف مدفعي لجيش الاحتلال على قطاع غزة
تسجيل 1573 ملفا لأسر مفقودي درنة وأخذ 1197 عينة حمض نووي

تسجيل 1573 ملفا لأسر مفقودي درنة وأخذ 1197 عينة حمض نووي
بعد الكشف عن «الفيلق الأفريقي».. واشنطن: لا ينبغي لحفتر أن يعتمد على بوتين

بعد الكشف عن «الفيلق الأفريقي».. واشنطن: لا ينبغي لحفتر أن يعتمد على بوتين
شاهد في «تغطية خاصة»:‎ السودان تغازل طرابلس وتحذر الرجمة

شاهد في «تغطية خاصة»:‎ السودان تغازل طرابلس وتحذر الرجمة
ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد

ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد
شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم والهلال بالكونفدرالية

شاهد.. «في التسعين» يناقش تقدم المنتخب الوطني في تصنيف «الفيفا» ومشاركة أبوسليم ...
«تحقيقات»: تجار الأزمات

«تحقيقات»: تجار الأزمات
«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟

«ملعب الوسط»: هل يحقق المدينة لقب بطولة دورينا هذا العام؟
«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة

«مقابلة خاصة»: لقاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
فيلم مرتقب لأبرز حفلات «كوين» بدور السينما في يناير
فيلم مرتقب لأبرز حفلات «كوين» بدور السينما في يناير
طائرات الاحتلال تعدم آلاف الوثائق بمكتبة غزة العامة
طائرات الاحتلال تعدم آلاف الوثائق بمكتبة غزة العامة
«غوغل» ستدعم المؤسسات الإعلامية الكندية بـ73.5 مليون دولار سنويا مقابل استخدام محتواها
«غوغل» ستدعم المؤسسات الإعلامية الكندية بـ73.5 مليون دولار سنويا ...
السبت.. انطلاق معرض بنغازي الدولي للكتاب
السبت.. انطلاق معرض بنغازي الدولي للكتاب
وفاة مغني فرقة «ذي بوغز» شين ماكغوان عن 65 عامًا
وفاة مغني فرقة «ذي بوغز» شين ماكغوان عن 65 عامًا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود
الليبية مها دخيل تدفع ثمن دعمها غزة في هوليوود...
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن
المنفي يكرم الفائز بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن...
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي
ذكرى رحيل الأستاذ مصباح عريبي...
لوحات الشلحي خطوط بصرية توغل في خبايا الروح
لوحات الشلحي خطوط بصرية توغل في خبايا الروح...
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز الاحتلال في غزة
يولا بينيفولسكي تتخلى عن الجنسية الإسرائيلية ردا على مجاز ......
المزيد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي...
الريشة ترفض الهزيمة: ألوان تواجه العدوان.. ولوحات تعانق خط النار
الريشة ترفض الهزيمة: ألوان تواجه العدوان.. ولوحات تعانق خط ......
ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد
ذكرى رحيل المطرب محمد رشيد...
وفاة مغني فرقة «ذي بوغز» شين ماكغوان عن 65 عامًا
وفاة مغني فرقة «ذي بوغز» شين ماكغوان عن 65 عامًا...
السبت.. انطلاق معرض بنغازي الدولي للكتاب
السبت.. انطلاق معرض بنغازي الدولي للكتاب...
المزيد