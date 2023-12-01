حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي

القاهرة - بوابة الوسط

ولد ونيس محمد القذافي في بنغازي سنة 1924، وانتسب صبيا لحركة الجهاد ضد الاستعمار الإيطالي، وصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام شنقاً، فهرب إلى السودان سنة 1937، وعاد منه سنة 1943 إداريا مؤهلا؛ إذ عُرِف عنه حسن الإدارة والخلق والأمانة. سكن في خمسينات القرن الماضي مع شقيقته الحاجة غزالة، أرملة المرحوم عبدالله الفلاح، في منزل متواضع بشارع محمد موسى، وتزوج مرتين، وأنجب ذرية صالحة.

ابتدأت حياته السياسية مع استقلال ليبيا سنة 1952، ثم عُيِّن سنة 1954 رئيساً للمجلس التنفيذي البرقاوي، ثم تولى وزارة الخارجية في حكومة محمد عثمان الصيد سنة 1960، التي استمرت بعد التعديل الدستوري وإلغاء النظام الفيدرالي، وكُلِف في نهاية هذه الحكومة بوزارة الداخلية أيضا، واستمر يشغلها في حكومة الدكتور محيي الدين فكيني حتى يناير 1964، ثم تولى وزارة التنمية والتخطيط في التعديل الأول لوزارة حسين مازق في أكتوبر 1965، واستمر في منصبه في وزارة عبدالقادر البدري حتى سنة 1967، ثم عُيِّن في حكومة عبدالحميد البكوش وزيرا للخارجية. وفي مطلع سبتمبر 1968، كُلِف برئاسة مجلس الوزراء، واستمر في هذا المنصب حتى 31 أغسطس 1969، إذ أطاح الجيش بالنظام الملكي، وقبض على رجالات العهد الملكي، وأصدرت محكمة الشعب أحكامها، فناله منها السجن عامين، ثم أطلق وعاش في ليبيا حتى وافته المنية بسويسرا في 1/12/1986، ووسد ثرى مقبرة سيدي عبيد ببنغازي في 4 من الشهر نفسه.

وثمة إضافة من معاصريه مشهود لهم بحسن التوثيق، حيث أفادنا السيد سليمان مصطفى امنينة بأنه كان يعمل بمعدل 18 ساعة يوميا، وأنه كان يقود عربته بنفسه، وأنه بعد أن سجنه نظام القذافي، وأطلقه، كان يعيش براتب تقاعدي لم يتجاوز 300 دينار. وأنا بدوري أضيف أنه كان يسكن في بيت متواضع مؤجر، بجانب بيتي، مع شقيقته أرملة المرحوم محمد عبدالله الفلاح، ولم ينتقل إلى شارع أدريان بيلت إلا في ستينات القرن الماضي. أما السيد محمد المهدي الفرجاني فقد أفاد بأنه لم يكن ينتمى إلى قبيلة القذافة، وإنما هو «قماطي» - قبيلة قصر حمد - واكتسب الاسم من زوج والدته بعد وفاة والده، وأكد ذلك أيضا الأستاذ سليمان امنينة.



ونيس محمد القذافي يشرف على تدشين محطة كهرباء بمنطقة لملوده شرق ليبيا. (الإنترنت)

مع سالم البرغثي رئيس فريق الأهلي

مع كشاف بنغازي ويظهر الاستاذ عبدالقادر غوقه من جهة اليسار

ونيس محمد القذافي (يسارا) مرافقا لولي العهد السيد الحسن الرضا السنوسي (الإنترنت)

ونيس محمد القذافي يفتتح أول مدرسة بإجدابيا خلال العهد الملكي. (الإنترنت)

ونيس محمد القذافي (يمينا) خلال استعراض مع رئيس مجلس الشيوخ محمود بوهدمة وقائد البوليس الصديق الجيلاني. (الإنترنت)

ونيس محمد القذافي (وسط) ضمن مستقبلي الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة. (الإنترنت)

مابين المهندسيت فتحي جعوده ومحمد المنقوش