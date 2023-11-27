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«أغنية النبي» لبول لينش تحصد البوكر البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 نوفمبر 2023, 02:00 مساء
«أغنية النبي» لبول لينش تحصد البوكر البريطانية
الكاتب الايرلندي بول لينش حاملاً نسخة من روايته «ذي بروفت سونغ» على هامش احتفال جائزة بوكر، في أولد بيلينغسغيت وسط لندن بتاريخ 26 نوفمبر 2023. (أ ف ب)
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فاز الكاتب الأيرلندي بول لينش بجائزة «بوكر» الأدبية البريطانية العريقة عن روايته «أغنية النبي» أو «بروفت سونغ»، في احتفال أقيم مساء أمس الأحد في لندن.

والرواية الفائزة هي خامس رواية لبول لينش الذي رُشّح للمرة الأولى لنيل المكافأة الأدبية العريقة، وكتب أجزاءً منها أثناء الحجر الصحي خلال جائحة كوفيد19، ويتناول الكتاب قصة قاتمة ومؤلمة لأم في أيرلندا تنحدر نحو نظام استبدادي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتتناول روايته التغيّرات الجذرية التي تطرأ على حياة إيليش ستاك، وهي أم لأربعة أبناء مقيمة في دبلن خلال مرحلة غير محددة، عندما يختفي زوجها المطلوب من قبل الشرطة السرية الجديدة. ثم تسعى جاهدةً للحفاظ على تماسك عائلتها، في وقت تنحدر بلادها نحو نظام استبدادي.

سعادة كبيرة بفوز أيرلندي بالجائزة
وقال لينش عقب فوزه «لم تكن كتابة هذا العمل سهلة. كان ينتابني شعور بأنّني سأعرّض مسيرتي المهنية للخطر من خلال كتابته، ولكن كان عليّ إنجازه»، مبدياً «سعادة كبيرة بأن أيرلندياً يفوز هذه السنة بالجائزة».

وتُعد جائزة «بوكر» من أبرز المكافآت الأدبية في العالم وتُمنَح لأعمال روائية بالإنجليزية، وقد أوصلت أسماء لامعة كثيرة في المجال الأدبي  إلى الشهرة، بينهم الفائزون السابقون سلمان رشدي ومارغريت أتوود وهيلاري مانتل.

ولم يُدرج أي من المتأهلين الستة للتصفيات النهائية لهذا العام، وهم أميركيان وأيرلنديان وكندية وكينية، في القائمة المختصرة من قبل، فيما أُدرج اسم واحد منهم فقط في القائمة الطويلة في النسخ السابقة للمسابقة.

ويحصل الفائز على 50 ألف جنيه إسترليني (نحو 63 ألف دولار)، فضلاً عن دفعة معنوية قوية لمسيرته الأدبية.

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وبول لينش المولود في ليمريك عام 1977، هو خامس أيرلندي يفوز بجائزة «بوكر». ويقيم لينش في دبلن ومن بين رواياته «بيوند ذي سي» و«غريس».

الرواية لا تتضمّن أي استشراف
وردا على سؤال في شأن أعمال الشغب التي شهدتها دبلن إثر هجوم بسكين قرب مدرسة، قال لينش إنه شعر بـ«الذهول»، مشيراً إلى أن «هذا النوع من الأجواء حاضر دائماً ولكنّه مستتر»، وشدّد الكاتب على أن العمل «لا يتضمّن أي استشراف»، لكنّه «يردد أصداء (مع الواقع) للقراء الذين يتعمّقون به».

وأكدت الروائية الكندية التي ترأست لجنة التحكيم إيسي إدوغيان، أن «رواية بروفت سونغ تجسّد المخاوف الاجتماعية والسياسية في عصرنا»، وأشارت إلى أن «القراء سيجدونها مؤثرة وحقيقية، وستبقى التحذيرات الواردة فيه في بالهم».

واختيرت الروايات الست المشاركة في المنافسة النهائية من قائمة طويلة تضم 13 رواية اختيرت من بين 158 عملاً أدبياً منشوراً في المملكة المتحدة أو أيرلندا في الفترة ما بين 1 أكتوبر 2022 و30 سبتمبر 2023، ضمتها القائمة الأولية.

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