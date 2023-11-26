الفائزون بجوائز الهيئة العربية للمسرح 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الهيئة العربية للمسرح، اليوم الأحد، نتائج مسابقاتها للعام 2023 في مجالات تأليف النص الموجه للكبار، وتأليف النص الموجه للأطفال، والبحث العلمي المسرحي.

شهدت المسابقات الثلاث هذا العام تنافساً شديداً وزيادة نوعية ملحوظة في المشاركات من حيث تنوع أجيال المشاركين، ففي مسابقات التأليف أجيال شابة من الكتاب تنافس أسماء لها وزنها في الساحة المسرحية العربية، وزيادة واضحة في نسبة المشاركة النسوية في المسابقات الثلاث، إضافة إلى العدد الرقمي للمتنافسين وهو مؤشر على عافية حركة التأليف والبحث العربيين، وفقا لموقع الهيئة العربية للمسرح.

هنأ الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله الفائزين، وأكد أن هناك أعمالاً تستحق الالتفات والانتباه، وقد كان التنافس بين الأعمال المشاركة شديداً ودقيقاً أيضاً، وقال «تحيي الهيئة السيدات والسادة أعضاء لجان التحكيم الذين بذلوا جهوداً غير عادية للوصول إلى نتائج تسعى لعدالة ودقة في التحكيم، وتميزت اللجان بالصرامة والموضوعية».

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وأضاف عبدالله أن «التميز النوعي في نتاجات المبدعين المتنافسين كان علامة مهمة نقف عندها، وتجعلنا نعتز بأن مسابقاتنا صارت علامة جودة يسعى المبدعون لنيلها، كما أن دلالة الأرقام، حيث شارك 258 في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال، فيما شارك 297 في مسابقة النص المسرحي الموجه للكبار، هي دلالة هامة على المكانة التي تحتلها هذه المسابقات في المشهد المسرحي العربي.

ستكرم الهيئة الفائزين في مسابقاتها لهذا العام والفائزين في أعوام الجائحة ضمن فعاليات الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي التي ستنظم في بغداد من 10 إلى 18 يناير 2024، والذي سيشهد (الندوة العلمية المُحَكَمة) لتحديد ترتيب الفوز في مسابقة البحث العلمي المسرحي.

وتألفت لجنة التحكيم لمسابقة تأليف الفائزون في مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار في نسختها الـ16 من كل من زيناتي قدسية – سورية، مثال غازي – العراق، ومفلح العدوان – الأردن.

نتائج مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للكبار.

فاز بالمركز الأول الكاتب محمد شحتة يوسف، مصر، عن نصه «آخر أيام الأرض»، والثاني حسام عبدالله حنوف، سورية، عن نصه «إلى الأرض خطني». وفاز بالمركز الثالث مكررا كل من أحمد مصطفى أحمد سراج، من مصر، عن نصه «الأرض الأخيرة»، ومحمد خميس محمد سرور، من مصر، عن نصه «الفردوس الأحمر».

نتائج مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للأطفال.

وتكونت لجنة تحكيم مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للطفل في العام 2023 من المسكيني الصغير – المغرب، ود. زينب عبدالأمير – العراق، ود وليد دكروب – لبنان.

وحاز المركز الأول الكاتبة روعة أحمد سنبل، سورية، عن نصها «قنديل الجدة أم سالم»، والمركز الثاني ذهب إلى الكاتب محمود عبدالله درويش عقاب، من مصر، عن نصه «جدتي وصندوق الأميرة شهرزاد»، فيما تحصل على المركز الثالث،الكاتبة إباء مصطفى الخطيب، من سورية عن نصها «أمي ساحرة».

المتأهلون للمراكز الثلاثة الأفضل في المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي والمخصصة للشباب حتى سن 40 عاماً.

ستعلن الهيئة في وقت لاحق أسماء لجنة التحكيم والذين سيلتقون الباحثين المتأهلين في «الندوة المُحَكَمَةِ» لمناقشة الباحثين في بحوثهم، وتحديد ترتيب الفوز.