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«العربية للمسرح» تطلق مسابقة النص المسرحي الموجه للطفل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 02:18 مساء
«العربية للمسرح» تطلق مسابقة النص المسرحي الموجه للطفل
إعلان الهيئة العربية للمسرح عن مسابقة التأليف المسرحي، 2023 (موقع الهيئة العربية للمسرح)
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أعلنت الهيئة العربية للمسرح تنظيم مسابقة تأليف النص المسرحي الموجه للطفل للعام 2023، والتي خصصت لنصوص كتبت ضمن ثيمة (نصوص تحتفي بأطفال يعتزون بذواتهم وبمحيطهم الأسري والأصدقاء).

- علي الفلاح عضوا بمجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح
- الهيئة العربية للمسرح تطلق مسابقة لتأليف النص المسرحي

وحددت الهيئة شروطًا لقبول النصوص المشاركة هي «أن يكون النص المرشح مبنيا على الثيمة المذكورة، وألا يكون مشاركا في مسابقة أخرى، ولم يسبق نشره بأي وسيلة أو تقديمه في عرض مسرحي، وأن يكون باللغة العربية الفصحى، وأن يحدد الكاتب الفئة العمرية المستهدفة، وألا يكون النص مونودراما، وأن يقر الكاتب بملكيته للنص والتزامه بالشروط، وأن يكون عمر الكاتب فوق الثامنة عشرة، أن يرسل النص والمرفقات إلى منسق مسابقة تأليف النص المسرحي، على بريد الهيئة العربية للمسرح».

وتنتهي مهلة التقديم في 31 أغسطس 2023.

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