علي الفلاح عضوا بمجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

اختير الكاتب المسرحي الليبي، علي الفلاح، عضوا في الهيئة العربية للمسرح، ضمن 19 عضوا من دول مختلفة.

وقال الفلاح لـ«بوابة الوسط»، السبت، إنه سعيد بهذا الاختيار، متمنيا أن يكون اختياره «ذا فاعلية جيدة لخدمة المسرح والمسرحيين بما يليق بهم».

- المسرح على طريقة «علي الفلاح»

وأصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح قراره بتشكيل مجلس الأمناء الموسع للهيئة العربية للمسرح، والذي يتكون من تسعة عشرة عضوا، وهم الدكتور جبار جودي (العراق)، الدكتور حبيب غلوم (الإمارات)، الدكتور حسن رشيد (قطر)، المخرج خالد جلال (مصر)، الفنان رفيق علي أحمد (لبنان)، الدكتور سامي الجمعان (السعودية)، الدكتور سعد يوسف (السودان)، الدكتور سعيد السيابي (عُمان)، عبدالفتاح سولية (موريتانيا)، الدكتور عجاج سليم (سوريا)، الدكتور عزالدين بونيت (المغرب)، علي الفلّاح (ليبيا)، فتحي عبدالرحمن (فلسطين)، الدكتور معز المرابط (تونس)، الفنان محمد المنصور (الكويت)، الدكتور محمد بوكراس (الجزائر)، هايل المذابي (اليمن)، الكاتب هزاع البراري (الأردن)، الناقد يوسف الحمدان (البحرين).

سيرة ومسيرة

وُلد الفلاح في 21 فبراير 1965 في بنغازي، درس العلوم السياسية، قبل أن يتوجَّه إلى المسرح الوطني بنغازي، وصار عضوا به في العام 1984، عمل في بدايته كممثل مسرحي، ثم أصبح مخرجا وكاتبا مسرحيا.

ثم عمل الفلاح في العديد من الفرق المسرحية الليبية، ليتولى بعد ذلك العديد من المهام والمناصب الإدارية منها: رئاسة اللجنة الثقافية بالمسرح الوطني بنغازي 1988وحتى 1991، ورئاسة وحدة المسارح شعبية بنغازي (كما كانت تسمى حينها) العام 1999، وهو عضو اللجنة الإدارية بمجلس تنمية الإبداع الثقافي 2002، ومدير إدارة المهرجانات والمعارض بمجلس الثقافة العام.

وشارك الممثل المسرحي الليبي في العدد من الأعمال، منها «كان يا ما كان» و«المركب» و«المهرج» و«حلم ليلة صيف» و«المرتجلة» و«التحطيم» و«لست أنت جارا».

المكتبة المسرحية

والفلاح ليس فقط مؤلفا وممثلا وأستاذا أكاديميا، إذ أثرى المكتبة المسرحية الليبية والعربية بالعديد من المؤلفات، مثل «التحطيم» و«اللعب على حجم الصدفة» عن الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، وثلاثية «جاك الليل» عن مجلس تنمية الإبداع الثقافي، و«بندير موالف زفة» عن مجلس تنمية الإبداع الثقافي، و«طاجين ليلة صيف» عن مجلس تنمية الإبداع الثقافي.

وفي مسيرته حصل على العديد من الجوائز، ومنها جائزة الدولة التشجيعية في مجال المسرح عن العام 2010 وكرمته الهيئة العربية للمسرح بالشارقة في مجال الكتابة المسرحية العام 2014.