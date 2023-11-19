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الاستاذ مصباح إبراهيم العريبي

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي الأحد 19 نوفمبر 2023, 11:32 صباحا
الاستاذ مصباح إبراهيم العريبي
في مثل هذا اليوم رحل عنا الاستاذ مصباح ابراهيم العريبي
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 في مثل هذا اليوم الموافق 19/11/2017 رحل عنا الأستاذ مصباح إبراهيم العريبي، الذي يعد أول عميد لكلية الاقتصاد والتجارة بالجامعة الليبية، إذ تولاها منذ سنة 1963 إلى أن أقاله رئيس مجلس قيادة ثورة سبتمبر، من بعد قيامها بستة وثلاثين يومًا، سنة 1974 عُين وزيرًا مفوضًا في البعثة الليبية في جنيف، وظل هناك حتى سنة 1980، حين أعلن رفضه استمرار سلطة الرأي الواحد، ولم .إلى أرض الوطن إلى أن توفاه الله، في جنيف بسويسرا

ولد الأستاذ مصباح العريبي في بنغازي يوم 15/9/1936 وتعلم في كتاتيبها، وأتم دراسته الثانوية في مدرسة الأمير سنة 1954.تخرج في جامعة القاهرة سنة 1958، ثم تحصل على ماجستير في الاقتصاد من جامعة (مينيسوتا) في الولايات المتحدة سنة 1961، وعاد للتدريس في كلية التجارة والاقتصاد بالجامعة الليبية، وأيضًا في الكلية العسكرية. ثم عُين عميدًا لكلية التجارة والاقتصاد سنة 1962، فكان أول عميد في تاريخها، مشارك في العديد من المؤتمرات العلمية، منتقيًا منها ما يخدم تطورها وتقدمها. ظل في منصبه حتى أقيل منه في أكتوبر سنة 1969. ظل طوال فترة عمله، جادًا، صارمًا في الحق، ودودًا كصديق لأطقم الجامعة والكلية كافة، وكالأخ الكبير لطلبة كُليته، تمامًا مثلما عرفه جيله، ورفاق دراسته الثانوية بأنه من الشباب الوطني المثقف الواعي، الذي يعي جيدًا أهمية المجتمع المدني، منذ تطوعه للتدريس في مدرسة العمال الليلية. مارس رياضة كرة القدم، ولعب لنادي الطليعة، ثم برز في فريق الهلال.

الثالث من اليسار مع فريق الهلال
الثالث من اليسار مع فريق الهلال
اثناء زيارة نزار قباني إلى الجامعة الليبية
اثناء زيارة نزار قباني إلى الجامعة الليبية
الاستاذ مصباح عريبي أول عميد كلية التجارة والاقتصاد
الاستاذ مصباح عريبي أول عميد كلية التجارة والاقتصاد
مستقبلا احد ضيوف الكلية
مستقبلا احد ضيوف الكلية
طالبا في القاهرة
طالبا في القاهرة
في الكلية
في الكلية
في جنيف
في جنيف
في الكلية
في الكلية
نقاش ندوة في الكلية
نقاش ندوة في الكلية
في الامم المتحدة
في الامم المتحدة
في جنيف
في جنيف
في كلية التجارة
في كلية التجارة
مع فريق الهلال
مع فريق الهلال
مع ضيوف الكلية
مع ضيوف الكلية
استجمام من بعد التقاعد
استجمام من بعد التقاعد
مع فريق الهلال الثالثت من اليسار
مع فريق الهلال الثالثت من اليسار
مع شباب جيله
مع شباب جيله
مع فريق الهلال الأول من اليسار
مع فريق الهلال الأول من اليسار
مع الاستاذ عبدالعاطي العبيدي وجلال الدغيلي
مع الاستاذ عبدالعاطي العبيدي وجلال الدغيلي
الاول جلوسا من اليسار
الاول جلوسا من اليسار
مع فريق الكلية لكرة للسلة
مع فريق الكلية لكرة للسلة
يكرم أحد العاملين
يكرم أحد العاملين
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