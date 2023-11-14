مسلسل «التغريبة الفلسطينية» على شاشة «الوسط».. من الأحد للخميس

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض شاشة قناة «الوسط» (Wtv) مسلسل الدراما التاريخي «التغريبة الفلسطينية» يوميًا من الأحد إلى الخميس، ويتناول قصة عائلة فلسطينية تقيم في مخيَّم اللجوء، وذلك خلال الفترة من 1920 حتى يونيو 1967.

وتُلخِّص قصة المسلسل الأحداث التي مرَّت بها هذه الأسرة الفلسطينية، وتركز على حقبة تاريخية مهمة في حياة الفلسطينيين، خلال الفترة من ثلاثينيات إلى ستينيات القرن العشرين والتي شهدت صمودًا فلسطينيًا بارعًا.

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شارك في المسلسل العديد من الفنانين من سورية وفلسطين والأردن، وعلى رأسهم: تيم حسن ونادين سلامة وجمال سليمان وباسل خياط.

ويعتبر «التغريبة الفلسطينية» واحدًا من أشهر المسلسلات العربية التي سلطت الضوء على القضية الفلسطينية، نال عدة جوائز من دول عربية مختلفة، وهو من إنتاج سوري، وجرى تصويره بالكامل في سورية العام 2004، وبُثَّ في العام نفسه خلال شهر رمضان.