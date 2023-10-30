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ندوة حول التراث المعماري التقليدي والصحراوي في ليبيا بجامعة الجفارة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الإثنين 30 أكتوبر 2023, 11:02 مساء
ندوة حول التراث المعماري التقليدي والصحراوي في ليبيا بجامعة الجفارة
الندوة العلمية حول التراث المعماري التقليدي والصحراوي في ليبيا بجامعة الجفارة، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
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انطلقت اليوم الإثنين بجامعة الجفارة أعمال الندوة العلمية حول التراث المعماري التقليدي والصحراوي فى ليبيا، بحضور وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، ورئيس جامعة الجفارة الدكتور الفيتوري ضو، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن منطقة سهل الجفارة.

وتنظم الندوة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم وجامعة الجفارة.

واستهل رئيس جامعة الجفارة الدكتور الفيتوري ضو الندوة بكلمة رحب فيها بالحضور وتحدث عن أهمية التراث ودوره في ترسيخ القيم لدى الشعوب، وأهمية المحافظة عليه. مؤكدا على أهمية التعاون مع اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم لتعزيز التراث الثقافي، قبل أن يشيد بكل من ساهم في إنجاز الندوة ودعم النشاطات العملية التي تخدم رسالة الجامعة نحو المعرفة والتقدم.

وأعرب عضو مجلس النواب عن منطقة الجفارة عزالدين أبوراوي عن سروره للمشاركة في هذه الندوة، مؤكدا على أهمية موضوع التراث المعماري والمحافظة عليه، مقدما شكره لإدارة الجامعة لجهودها العلمية والثقافية.

وبعد اختتام الكلمات قام رئيس الجامعة صحبة وزير التربية والتعليم موسى المقريف والضيوف بزيارة تفقدية للجامعة والمعرض المقام على هامش الندوة الذي أعدته كلية التقنية الحيوية.

وعلى هامش الندوة قام رئيس الجامعة بتقديم شهادة شكر ودرع الجامعة لوزير التربية والتعليم تقديرا له على تلبية الدعوة، كما قدم شهادات الشكر للنواب ومدير أمن الجفارة لتعاونه لإنجاح الندوة.

الندوة العلمية حول التراث المعماري التقليدي والصحراوي في ليبيا بجامعة الجفارة، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
الندوة العلمية حول التراث المعماري التقليدي والصحراوي في ليبيا بجامعة الجفارة، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
الندوة العلمية حول التراث المعماري التقليدي والصحراوي في ليبيا بجامعة الجفارة، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
الندوة العلمية حول التراث المعماري التقليدي والصحراوي في ليبيا بجامعة الجفارة، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
الندوة العلمية حول التراث المعماري التقليدي والصحراوي في ليبيا بجامعة الجفارة، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
الندوة العلمية حول التراث المعماري التقليدي والصحراوي في ليبيا بجامعة الجفارة، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
الندوة العلمية حول التراث المعماري التقليدي والصحراوي في ليبيا بجامعة الجفارة، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
الندوة العلمية حول التراث المعماري التقليدي والصحراوي في ليبيا بجامعة الجفارة، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (بوابة الوسط)
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