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منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 11:20 صباحا
منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة
صورة تظهر تمثالا شمعيا للرسام الإسباني سلفادور دالي خلال افتتاح متحف الشمع المعاد تشكيله في برشلونة بتاريخ الثالث من ديسمبر 2020. (أ ف ب)
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إتاحة الزيارة العامة لمنزل طفولة الفنان الإسباني سلفادور دالي، بعد مرور نحو 120 عاما على ميلاده في وسط فيغويراس بكاتالونيا، للانغماس في حياة العبقري الذي يعتبر رائد من رواد المدرسة السريالية.

واستغرق الأمر حوالي ثلاثة عقود حتى تتمكن بلدية المدينة الواقعة شمال شرق إسبانيا من اقتناء وترميم هذا المبنى الذي يتكون من ثلاث طوابق والذي ولد فيه الفنان في 11مايو 1904 وعاش به حتى الثامنة من عمره. وجرى استثمار نحو أربعة ملايين يورو في المشروع، حسب وكالة «فرانس برس».

ساعة من التجوال داخل المنزل
وتظهر على مدخل المنزل صورة ثلاثية الأبعاد لوالد دالي وهو يعمل في مكتبه. وتستغرق زيارة مختلف أقسام البيت الذي يظهر مراحل متنوعة من حياة الفنان، ساعة تقريبا، بمواكبة دليل صوتي يوفر للزائرين معلومات في كل غرفة من المنزل بالإضافة إلى مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو.

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وأُعيد بناء شقة عائلة دالي في الطبقة العلوية، ففي غرفة نوم الوالدين، يمكن رؤية صورة الشقيق الأكبر للفنان، والذي توفي قبل أشهر قليلة من ولادة دالي.

وقالت نائبة رئيس بلدية فيغويراس ماريونا سيغورانييس للصحفيين «كان يرى هذه الصورة كلما كان يدخل غرفة نوم والديه. وكان يقول لنفسه كيف يمكنني منافسة شخص لم يعد موجودا؟»، مضيفة «شرح بنفسه كيف تسبب له ذلك بصدمة».

ولا يضم المنزل الذي وُلد فيه الفنان أيا من أعماله المعروضة في متحف ومسرح دالي الذي افتُتح العام 1974 وأسسه الفنان بنفسه في المدينة.

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