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«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 سبتمبر 2023, 06:08 مساء
«خذ المال وغادر» فنان دنماركي يخدع متحفا شهيرا
امرأة تقف أمام إطار فارغ معلق في متحف كونستن في مدينة ألبورغ الدنماركية في 28 سبتمبر 2021. (أ ف ب)
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اقترض الفنان الدنماركي ينس هانينغ مبلغًا نقديًا من متحف «كونستن» غرب الدنمارك، ليتمكن من إعادة تكوين أحد أعماله القديمة، لكنه احتفظ لنفسه بالمبلغ. 

حيث يُفترض أن يعرض لوحتين أُلصِقَت فيهما أوراق نقدية، أطلق عليهما عنوان «خذ المال وغادر»، ووافق المتحف العام 2021 على إقراضه 70 ألف يورو، لكنّه عرض إطارات فارغةً، حسب وكالة «فرانس برس».

ألزمت محكمة كوبنهاغن، اليوم الإثنين، الفنان بإعادة المبلغ إلى المتحف، وأفادت في بيان بأن «الفنان يجب أن يدفع للمتحف 492549 كرونة (66000 يورو)، وهو المبلغ المستحق، مطروحاً منه بدل أتعاب الفنان والتعويض عن تعليق الرسوم».

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على الرغم من ذلك قرر مدير المتحف لاسي أندرسون إدراج العملين ضمن معرضه الذي يتناول العمل الحديث، ورأى أنهما «تنطويان على أسلوب فكاهي وتحضّان على التفكير في طريقة تثمين العمل»، لكنه أعلن أن المتحف سيلجأ إلى المحكمة إذا لم يُعِد هانينغ المبلغ.

وحصل هانينغ نظير عمله على عشرة آلاف كرونة (1340 يورو)، بالإضافة إلى مخصصات تتعلق بعرض الرسوم، وكان يقاضي الدولة لانتهاكها حقوقه كمؤلف.

وردا على سؤال لمحطة «تي في 2 نورد» التلفزيونية، اعتبر الفنان أن المتحف حصل على «أكثر بكثير» من الأموال التي استثمرها، ولا سيما بفضل التغطية الإعلامية لهذه القضية.

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