  • Alwasat News
Atwasat

فنان سويدي من أصول فلسطينية يفوز بجائزة مارسيل دوشان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 أكتوبر 2023, 10:38 صباحا
فنان سويدي من أصول فلسطينية يفوز بجائزة مارسيل دوشان
لقطة خارجية تظهر مركز بومبيدو في باريس في الثامن من فبراير 2023 ( أ ف ب )
alwasat radio

فاز الفنان السويدي المتحدر من عائلة فلسطينية طارق كيسوانسون، أمس الإثنين، بجائزة مارسيل دوشان المرموقة التي تمنح كل عام منذ 2000.

ويحصل الفائز بالجائزة على 35 ألف يورو، وتُمنح في مختلف المجالات التشكيلية والبصرية (فيديو - لوحة - صورة فوتوغرافية - منحوتة...)، مع تشجيعها الأشكال الفنية الجديدة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن منظمي الحدث والجمعية المعنية بنشر الفن الفرنسي في العالم (ADIAF) ومركز بومبيدو.

من هو طارق كيسوانسون؟
وولد طارق كيسوانسون العام 1986 في هالمستاد بالسويد، ويعمل بين باريس وعمان ومقيم فيهما. وهو متحدر من عائلة فلسطينية اضطرت إلى مغادرة بلادها إلى شمال أفريقيا ثم الأردن، قبل أن تصل إلى السويد في أوائل ثمانينيات القرن العشرين.

ويشمل عمله النحت والكتابة والرسم والأداء والأفلام وأعمالاً صوتية تتناول موضوعات مرتبطة بالذاكرة والتراث والزمن والانتماء والتحول والتغيير. ويصف عمله بأنه ناتج من «وضعه كمهاجر من الجيل الثاني طالته تأثيرات النزوح والعيش بعيدا عن الوطن».

وفي عمله الجديد الذي فاز عنه بجائزة مارسيل دوشان، يعود إلى عمله «نيست» الذي يمثل مجموعة عملاقة من المنحوتات تشبه الشرانق وتجسد حالات التحول في الطبيعة وتتناول «الأشكال والحالات الناجمة عما اختبره من حرب وصدمة ونزوح»، بحسب المنظمين.

-المعرض الوطني الأسترالي يعيد منحوتات إلى كمبوديا
-أسماء الفائزين بجائزة «كتارا» الدورة التاسعة 2023

وتلقى طارق كيسوانسون دروسه في المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس وجامعة الفنون في لندن. وشارك في معارض دولية أهمها في غوانغجو (كوريا الجنوبية) ونيويورك وليون. وسيفتتح العام 2023 ثلاثة معارض شخصية في مكسيكو سيتي وستوكهولم والنمسا.

كما جرت العادة كل سنة منذ 2016، يعرض أربعة فنانين مُختارين سيكونون هذه السنة طارق كيسوانسون والفرنسية بيرتي باك والفرنسية المغربية بشرى خليلي والجزائري ماسينيسا سلماني أعمالهم مدى ثلاثة أشهر في مركز بومبيدو في باريس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»

أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا

تشييع جثمان الطفل الفلسطيني وديع الفيوم ضحية الكراهية في أميركا
«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»

«الحقيقة التي لا توصف عن المأساة الليبية»
نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)

نص إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا (16 أكتوبر 2023)
كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها

كولومبيا تطلب من السفير الإسرائيلي الاعتذار ومغادرة أراضيها
تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)

تأكيد وزاري على انطلاق الدوري الليبي الممتاز في موعده (صور)
الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب

الاحتلال: لا وقف إطلاق نار أو مساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب
«الغذاء والدواء» الأميركية تقترح فرض حظر على منتجات تمليس الشعر الكيميائية

«الغذاء والدواء» الأميركية تقترح فرض حظر على منتجات تمليس الشعر الكيميائية
«بورش» تجري قيادة اختبارية لـ«بوكستر» الكهربائية

«بورش» تجري قيادة اختبارية لـ«بوكستر» الكهربائية
بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»

بايدن يندد بقتل الطفل الفلسطيني وديع.. ويصف الجريمة بـ«عمل كراهية مروّع»
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو

أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
في بيان مشترك.. مثقفون عرب يعلنون دعمهم غير المحدود لأهل غزة

في بيان مشترك.. مثقفون عرب يعلنون دعمهم غير المحدود لأهل غزة
السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة

السيسي خلال استقبال بلينكن: رد الفعل الإسرائيلي يتجاوز حق الدفاع عن النفس ويتحول...
كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال

كريم بنزيما: القصف الإسرائيلي ظالم ولا يستثني النساء والأطفال
الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة

الكويت: لا نزال في حالة حرب مع العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة
بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب

بلينكن: حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق الحرب
اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز

اتحاد الكرة يستحدث «بطولة الرديف» لأندية الدوري الممتاز
لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية

لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
محبّو الظواهر الفلكية في أميركا يترقبون مشاهدة «حلقة النار»
محبّو الظواهر الفلكية في أميركا يترقبون مشاهدة «حلقة النار»
تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة
تجربة في السويد تهدف إلى اكتشاف النقطة الفاصلة بين الخوف والإثارة
رائد أميركي يسجّل رقماً قياسياً جديداً بعد تمضيته 371 يوماً في الفضاء
رائد أميركي يسجّل رقماً قياسياً جديداً بعد تمضيته 371 يوماً في ...
«حلقة نار» تحبس أنفاس سكان القارة الأميركية خلال كسوف شمسي
«حلقة نار» تحبس أنفاس سكان القارة الأميركية خلال كسوف شمسي
لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية
لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين الماضيين
تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في سويسرا خلال العامين ......
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره السريع
«البق» يهاجم العاصمة الفرنسية.. وخطة طوارئ لمواجهة انتشاره ......
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب...
العثور على «غبار وحطام أسود» عند فتح كبسولة كويكب «بينو»
العثور على «غبار وحطام أسود» عند فتح كبسولة كويكب «بينو»...
حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان
حيوانات مهرّبة تسبب الفوضى على طائرة متجهة إلى تايوان...
المزيد
فنان سويدي من أصول فلسطينية يفوز بجائزة مارسيل دوشان
فنان سويدي من أصول فلسطينية يفوز بجائزة مارسيل دوشان...
قطار يقل أعضاء البرلمان الأوروبي يتوقف بالخطأ في «ديزني لاند»
قطار يقل أعضاء البرلمان الأوروبي يتوقف بالخطأ في «ديزني ......
مراسم جنازة عالم الفيزياء الفلكية أوبير ريفز في 25 الجاري في باريس
مراسم جنازة عالم الفيزياء الفلكية أوبير ريفز في 25 الجاري في......
لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة الإلكترونية
لعبة «جيوغيسر» الجغرافية تفرض نفسها على خريطة الرياضة ......
«حلقة نار» تحبس أنفاس سكان القارة الأميركية خلال كسوف شمسي
«حلقة نار» تحبس أنفاس سكان القارة الأميركية خلال كسوف شمسي...
المزيد