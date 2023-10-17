فنان سويدي من أصول فلسطينية يفوز بجائزة مارسيل دوشان

القاهرة - بوابة الوسط

فاز الفنان السويدي المتحدر من عائلة فلسطينية طارق كيسوانسون، أمس الإثنين، بجائزة مارسيل دوشان المرموقة التي تمنح كل عام منذ 2000.



ويحصل الفائز بالجائزة على 35 ألف يورو، وتُمنح في مختلف المجالات التشكيلية والبصرية (فيديو - لوحة - صورة فوتوغرافية - منحوتة...)، مع تشجيعها الأشكال الفنية الجديدة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن منظمي الحدث والجمعية المعنية بنشر الفن الفرنسي في العالم (ADIAF) ومركز بومبيدو.



من هو طارق كيسوانسون؟

وولد طارق كيسوانسون العام 1986 في هالمستاد بالسويد، ويعمل بين باريس وعمان ومقيم فيهما. وهو متحدر من عائلة فلسطينية اضطرت إلى مغادرة بلادها إلى شمال أفريقيا ثم الأردن، قبل أن تصل إلى السويد في أوائل ثمانينيات القرن العشرين.



ويشمل عمله النحت والكتابة والرسم والأداء والأفلام وأعمالاً صوتية تتناول موضوعات مرتبطة بالذاكرة والتراث والزمن والانتماء والتحول والتغيير. ويصف عمله بأنه ناتج من «وضعه كمهاجر من الجيل الثاني طالته تأثيرات النزوح والعيش بعيدا عن الوطن».



وفي عمله الجديد الذي فاز عنه بجائزة مارسيل دوشان، يعود إلى عمله «نيست» الذي يمثل مجموعة عملاقة من المنحوتات تشبه الشرانق وتجسد حالات التحول في الطبيعة وتتناول «الأشكال والحالات الناجمة عما اختبره من حرب وصدمة ونزوح»، بحسب المنظمين.

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وتلقى طارق كيسوانسون دروسه في المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس وجامعة الفنون في لندن. وشارك في معارض دولية أهمها في غوانغجو (كوريا الجنوبية) ونيويورك وليون. وسيفتتح العام 2023 ثلاثة معارض شخصية في مكسيكو سيتي وستوكهولم والنمسا.

كما جرت العادة كل سنة منذ 2016، يعرض أربعة فنانين مُختارين سيكونون هذه السنة طارق كيسوانسون والفرنسية بيرتي باك والفرنسية المغربية بشرى خليلي والجزائري ماسينيسا سلماني أعمالهم مدى ثلاثة أشهر في مركز بومبيدو في باريس.