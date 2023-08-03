المعرض الوطني الأسترالي يعيد منحوتات إلى كمبوديا

القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب

أعلن المعرض الوطني الأسترالي الخميس أنه سيعيد ثلاث منحوتات إلى كمبوديا، بعدما توصّلت التحقيقات إلى أنه يُحتمل أن يكون قد «جرى تصديرها من البلاد بصورة غير قانونية».وأوضح المتحف أن التماثيل البرونزية التي تعود إلى القرنين التاسع والعاشر اشتراها تاجر التحف البريطاني دوغلاس لاتشفورد لقاء 1,5 مليون دولار في العام 2011، مشيراً إلى أن لاتشفورد «تورط لاحقاً في الاتجار غير المشروع بالآثار». حسب واكلة فرانس برس

«فرصة لتصحيح خطأ تاريخي»

وتوفي لاتشفورد سنة 2020 بعد عام من اتهامه بالاتجار في الأعمال الأثرية الكمبودية المسروقة والمنهوبة. وفي حفلة تسليم المنحوتات، قالت المبعوثة الأسترالية الخاصة للفنون سوزان تمبلمان إن إعادة المنحوتات إلى كمبوديا «فرصة لتصحيح خطأ تاريخي». وأوضحت أن الحكومة الكمبودية عملت مع أستراليا في شأن هذه القضية «بروح التعاون والكرم».

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ووصف سفير كمبوديا في أستراليا تشانبوري تشونبوران عملية التسليم بأنها «مناسبة تاريخية وخطوة مهمة نحو تصحيح مظالم الماضي، وتعزيز قيمة الممتلكات الثقافية، والاعتراف بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته». وستبقى المنحوتات معروضة في أستراليا لنحو ثلاث سنوات حتى تتمكّن الحكومة الكمبودية من إعداد موقع جديد لها في بنوم بنه.