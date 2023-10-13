أسماء الفائزين بجائزة «كتارا» الدورة التاسعة 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا»، اليوم الجمعة، عن الفائزين بجوائز كتارا للرواية العربية في دورتها التاسعة لعام 2023.

وفاز في فئة الروايات العربية المنشورة كل من الكاتب أشرف العشماوي من مصر عن روايته «الجمعية السرية للمواطنين»، والكاتبة رشا عدلي من مصر عن روايتها «أنت تشرق أنت تضيء»، والكاتب العماني محمد اليحيائي، عن روايته «لحرب».

فئة الروايات غير المنشورة

وفي فئة الروايات غير المنشورة فاز كل من الكاتب رامي رأفت من مصر عن روايته «كومالا ابن النار.. ورحلته في ممالك الجبارين»، والكاتب محمد تركي الدعفيس من سوريا، عن روايته «مدينة يسكنها الجنون»، والكاتب مصطفى بوري من الجزائرعن روايته«البروفات الأخيرة».

وفاز في فئة الدراسات وهي بالبحث والنقد الروائي، كل من، محمد زيدان من مصر عن دراسته النقدية «بلاغة النص الروائي المعاصر»، وسعيد أوعبو من المغرب عن دراسة بعنوان «في ثقافة الرواية العربية المعاصرة»، ونهلة راحيل من مصر عن دراستها «هويات تتصالح.. تقاطعية النوع والعرق في السيرة الذاتية النسوية».

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وفي فئة رواية الفتيان فاز كل من الكاتب أحمد طوسون من مصر عن روايته «بائع المناديل»، والكاتب عبدالمجيد زراقط من لبنان عن روايته «الرحلة العجيبة أبناء القمر»، والكاتب فريد الخمال من المغرب عن روايته «الحريش».

كما فاز الكاتب عبدالرحمن بن سالم الكواري، بجائزة كتارا للرواية القطرية المنشورة، عن روايته «سميدرا».