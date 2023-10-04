وفاة الإعلامي الفرنسي الشهير جان بيار إلكاباش عن 86 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفي الإعلامي والصحفي الفرنسي جان بيار إلكاباش، عن عمر 86 عامًا، الذي اشتهر بمقابلاته الكثيرة التي أجراها خلال مسيرته المهنية الطويلة، وتحليلاته وتعليقاته التي واكبت السياسة الفرنسية مدى 60 عامًا، كما تولى أيضًا إدارة عدد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية.

ويعد إلكاباش من أبرز أركان المشهد الإعلامي الفرنسي، وشملت لائحة مقابلاته شخصيات عالمية تاريخية بارزة كالزعماء الراحلين الفلسطيني ياسر عرفات والسوفياتي ميخائيل غورباتشوف والكوبي فيديل كاسترو والرئيسين الأميركيين بيل كلينتون وجورج بوش، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسواهم.

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وأعلنت قناة «كانال » وإذاعة «أوروب 1» وفاة نجمهما السابق مساء الثلاثاء، بعد وقت قصير من نشر مجلة «باري ماتش» الأسبوعية الخبر.

شهادات لسياسين بحق إلكاباش

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء بالراحل الذي ولد العام 1937 وبدأ حياته المهنية كمراسل لإذاعة وتلفزيون فرنسا في مدينة وهران الجزائرية، قبل أن يُنقل إلى باريس العام 1961.

وبعد سنوات على الشاشة الصغيرة، انضم إلى قناة «أوروب 1» في مطلع الثمانينيات، وبعد فوز الاشتراكي فرنسوا ميتران بالرئاسة العام 1981، أُبعد من القناة العامة «أنتين 2» بتهمة التعاطف مع الرئيس اليميني السابق فاليري جيسكار ديستان.

وتولى إلكاباش رئاسة محطتي «فرانس 2» و«فرانس 3» العامتين، وشجّع صعود مقدمين جدد، ولكن مع الكشف عن عقود بقيمة مئات الملايين من الفرنكات مع المقدمين والمنتجين النجوم في «فرانس 2»، اضطر إلى الاستقالة العام 1996.