«الرسام الإنجليزي: حكاية جدارية البراديا وطبرق» جديد الكاتبة رزان المغربي

القاهرة - بوابة الوسط

صدر مؤخرًا عن دار نشر «منشورات ضفاف» في لبنان، رواية «الرسام الإنجليزي: حكاية جدارية البراديا وطبرق» للكاتبة والشاعرة والرسامة الليبية رزان المغربي.

والرواية تاريخية اجتماعية، ترصد تفشي الظلم والفساد في المجتمع الليبي منذ الاحتلال الإيطالي، وتدور أحداث الرواية في 354 صفحة، مقسمة إلى تسعة فصول ، كل فصل يحمل عنواناً حول الفن والصداقة والحب.

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كما تمزج الكاتبة الفن والصداقة والحب، مع رسم صورة للجغرافيا والطبيعة الاجتماعية والثقافية في ليبيا والعلاقة بالاستعمار الإيطالي وما تلاه من تحولات اجتماعية وسياسية حتى العام 2011.

تعريف بالكاتبة رزان نعيم المغربي

هي قاصة وروائية ليبية، لها إسهامات في الصحافة الليبية منذ العام 1991 بالإضافة إلى مساهمتها في الكتابة والنشر في بعض الدوريات والصحف العربية، فكرية وثقافية، كما صدرت لها خمس مجموعات قصصية وروايتان وديوان شعر.

صدر لها في فن القصة مجموعات، منها «في عراء المنفى، والجياد تلتهم البحر، ونصوص ضائعة التوقيع، ورجل بين بين، وأرواح برسم البيع».

وفي فن الرواية صدر لها «الهجرة على مدار الحمل»، و«مشاهد متعددة للحب»، و«نساء الريح»، وترجمت الأخيرة إلى الإيطالية وست لغات أخرى.