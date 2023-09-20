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«رحلة يوسف» للمخرج جود سعيد يحصد الجائزة الذهبية بمهرجان «تارانتو» السينمائي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 سبتمبر 2023, 02:00 مساء
«رحلة يوسف» للمخرج جود سعيد يحصد الجائزة الذهبية بمهرجان «تارانتو» السينمائي
لقطة من فيلم «رحلة يوسف» السوري الحاصل على الجائزة الذهبية بمهرجان «تارانتو» السينمائي. (أرشيفية: الإنترنت)
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حصد فيلم «رحلة يوسف» للمخرج جود سعيد الجائزة الذهبية بمهرجان «تارانتو» السينمائي الدولي في إيطاليا في نسخته الثامنة. 

وافتتح الفيلم مشاركاته في مهرجان القاهرة، وحاز على جائزة السيناريو في مهرجان «كازابلانكا» للفيلم العربي، وشارك في مهرجان «روتردام» للفيلم العربي، وسيكون الشهر المقبل حاضرًا في مهرجان بروكسل للفيلم العربي، وبرشلونة، والفاميك في فرنسا. وفقًا لمنشور للممثل السوري أيمن زيدان بطل الفيلم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الفصول الأربعة للحياة بين ثنايا قصة الفيلم
طرح جود سعيد من خلال رحلة يوسف الفصول الأربعة للحياة، فنرى «الشتاء» بسؤال: إلى أين نذهب يا جدي؟ ومعه تبدأ رحلة يوسف، ومع انتهائه نرى «الربيع» بعنوان: سأبقى أحب لأجل عبدالهادي، الرجل الذي ساند زياد في قصة حبه، ومع عنوان «الصيف»: لي حلم سأطير معه، نكتشف موهبة زياد الكروية والأمل الذي خلقه للجميع، ولكن «الخريف» يسأل في النهاية: إلى أين ستذهب يا ولدي؟

وأدى دور بطولته أيمن زيدان الذي أعرب عن سعادته بهذه الجائزة، معتبرًا أن السينما السورية باتت السفيرالأمثل لكل حكايا السوريين، مطالبًا بفسح الطريق للسينما الذي وصفها بـ«السفير والذاكرة».

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وكتب زيدان قائلًا: «بغض النظر عن الجوائز وقيمتها المعنوية لكن من المؤكد أن السينما في سورية باتت ضرورة لحمل صوتنا خارج الحدود، إنها السفير الأمثل لكل حكايانا»، وأضاف: «الحفاوة التي قوبل بها فيلم رحلة يوسف خلال مشاركاته في عدد من المهرجانات الدولية يجعلني أصرخ بملء الصوت، أفسحوا الطريق للسينما فهي السفير والذاكرة».

«رحلة يوسف» من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، سيناريو جود سعيد ووسام كنعان، وشارك في بطولة العمل كل من ربا الحلبي وسامر عمران وسيرينا محمد ووائل زيدان ووائل أبو شعر وجواد السعيد وأحمد الدرويش وحيان بدور.

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