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«المايسترو» برادلي كوبر يحصد «الأسد الذهبي» في مهرجان البندقية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 11:09 صباحا
«المايسترو» برادلي كوبر يحصد «الأسد الذهبي» في مهرجان البندقية
برادلي كوبر (أرشيفية)
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حصد الممثل وصانع الأفلام الأميركي برادلي كوبر جائزة «الأسد الذهبي» عن دوره في فيلم « المايسترو»، الذي عُرض السبت، ضمن المسابقة الرسمية في الدورة الـ80 لمهرجان البندقية السينمائي.

يسرد «المايسترو» السيرة الذاتية للملحّن وقائد أوركسترا نيويورك الفلهارمونية الراحل ليونارد بيرنستاين، الذي دخل تاريخ الموسيقى من خلال تأليفه موسيقى مسرحية «وست سايد ستوري» الغنائية الشهيرة.

السيرة الذاتية ليونارد بيرنستاين

ويركز «المايسترو» في ساعتين على الحياة العاطفية لـ«بيرنستاين» الذي توفي العام 1990. كما يتناول بعض القضايا الجدلية في المجتمع الأميركي، بينها مثليته الجنسية وعلاقته المضطربة بزوجته من أصل تشيلي، فيليسيا كون مونتياليغري، التي تؤدي دورها كاري ماليغان.

كما يركز الفيلم على علاقة «بيرنستاين» بأبنائه الذين أخفى عنهم مثليته الجنسية.

إضراب هوليود يغيب كوبر عن استلام الجائزة

وغيب إضراب هوليود «كوبر» عن تسلم الجائزةكما غاب نجوم وأبطال الفيلم عن عرضه العالمي الأول في المهرجان، لكن منح الجائزة لكوبر عن تجسيده دور «بيرنستاين» حظي بمباركة من عائلة المايسترو الشهير.
وأثنت الابنة الكبرى للمايسترو (جايمي)، التي استند الفيلم إلى مذكراتها، خلال مؤتمر صحفي في البندقية، على برادلي كوبر، مؤكدة أنه «بذل جهداً كبيراً لجعل الشخصية حقيقية». مضيفة: «في الواقع إنها قصة حب. قصة حب والدينا».

«المايسترو» من إنتاج مارتن سكورسيزي وستيفن سبيلبرغ لحساب «نتفليكس»، ومن المقرر أن يُتاح على منصة البث التدفقي في 20 ديسمبر المقبل.

إضراب هوليود غيب كوبر ونجوم«ذا مايسترو» عن العرض العالمي الأول في مهرجان البندقية (الانترنت)
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