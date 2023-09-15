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مسلسل يعيد مطربة شعبية إلى صدارة المشهد الفني

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 سبتمبر 2023, 04:55 مساء
مسلسل يعيد مطربة شعبية إلى صدارة المشهد الفني
مقطع من فيديو الأغنية مع صورة لمسلسل «سفاح الجيزة». (أرشيفية:الإنترنت)
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انتشر في مصر الموّال الشعبي «العدل فوق الجميع» بصوت المطربة الشعبية بدرية السيّد على منصات التواصل الاجتماعي، ولاقى صدىً واسعًا على تطبيقات الموسيقى، بعد أن ظهر في إحدى حلقات مسلسل «سفاح الجيزة» الذي يعرض على إحدى المنصات.

والمسلسل مستوحى من قصة حقيقية عن رجل مصري قتل أربعة أشخاص من بينهم زوجته ما بين 2015 و2018، ويحظى بمتابعة واسعة، بحسب تقرير لـ«بي بي سي عربي».

لا يزال اسم بدرية السيد وشهرتها «بدارة» حاضرًا في ذاكرة أهل الإسكندرية، حتى في أوساط الجيل الذي لم يعايش وقت ذيوع اسمها وشهرتها، ومع انتشار الموّال عادت أغانيها ومواويلها الشهيرة الأخرى، للظهور عبر حسابات مستخدمي مواقع التواصل.

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يقول عازف الناي في فرقتها سيد ربيع، خلال تقرير نشر على موقع «ذات مصر» قبل عامين، «حين أسمع صوتها، أشعر بالإسكندرية، كانت تغني نغمًا إسكندرانيًا»، أما أصغر عازف إيقاع في فرقة بدرية السيد، وهو علاء الدين علي فيقول إنها بالنسبة له «منارة الإسكندرية».

غنّت بدرية السيّد حكايا وشخصيات ومشاهد من المدينة التي عاشت تفاصيل حياتها اليومية، لكنها في الأصل بنت عائلة رشيدية، أي من مدينة رشيد الساحلية في شمال مصر.

وكأن المطربة الشعبية كانت تساهم من خلال أغنياتها، في حفظ تراث المدينة في ذاكرة أبنائها وذاكرة المصريين.

ملكة الموال الإسكندراني
تقدّمت بدرية السيّد للعمل في الإذاعة عام 1954، بعد الإعلان عن استقبال تجارب أداء لأصوات من الجنسين، فنجحت، ونالت اهتمام الملحن محمد الحماقي الذي ساهم في إطلاقها وبداية شهرتها.

وتحتلّ بدارة ومجموعة من سيّدات الطرب الشعبي المصري، مثل روح الفؤاد، وجمالات شيحة، وفاطمة عيد، وخضرة محمد خضر، مكانة عالية في التراث المصري الموسيقي الغني. ولدى كلّ منهنّ لون ونغم خاص.

قال أستاذ الغناء في جامعة الإسكندرية الدكتور محمد حسني لـ«بي بي سي نيوز عربي»، إن بدارة كانت تجمع بين اللونين الصعيدي والفلاحي، وهذه ميزة ليست موجودة عند كثيرين، وأضاف إن حفلات زفاف الأعيان والطبقة الوسطى في مصر، كانت تجذب عددًا كبيرًا من المدعوين، من أجل الاستماع إليها؛ حيث كان حضورها ضروريًا وأساسيًا في «الأفراح الشعبية» والمناسبات العامة.

ويتمتع الموّال بحضور قوي في ثقافة مصر الشعبية والموسيقية، وله أشكال أو وظائف مختلفة مثل الموال القصصي الطويل الذي يروي حكاية ما مثل موّال «حسن ونعيمة»، أو موّال «الدرس» الذي يحمل عبرة أو حكمة، أو موّال يروي حكايات بطولية مثل موّال «أدهم الشرقاوي».

شاركت بدرية السيد في أوج شهرتها بالعديد من أفلام السينما، منها «مملكة الهلوسة» إلى جانب محمود عبدالعزيز، وغنّت في الفيلم إلى جانب نجم الطرب الشعبي أحمد عدوية.

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