  • Alwasat News
Atwasat

اختتام فعاليات معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف في بنغازي.. (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 سبتمبر 2023, 05:38 مساء
اختتام فعاليات معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف في بنغازي.. (صور)
معرض «سكتش» (sketch) الفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)
alwasat radio

اختتمت، الخميس الماضي، بنادي عوض اعبيدة للفنون التشكيلية ببنغازي، فعاليات معرض «سكتش» (sketch) للفنان حسن بن دردف، واستمرّ المعرض على مدار أسبوع، في حضور عديد الفنانين ومتذوقو الفنون.

صرحت المديرة التنفيذية للنادي الفنانة هناء نبوس لـ«بوابة الوسط»، أن النادي يعنى بالفنون، ويستضيف كل فترة معرضًا لأحد رواد الفن، وكان الفنان حسن عازفًا عن المشاركة والحضور، إلا أننا أقنعناه بضرورة المشاركة ليطّلع طلبة الفنون على فنه والتعلّم منه.

ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي
مدارس فنية مختلفة في معرض «الفنون التشكيلية» الثاني
نادي عوض اعبيدة للفنون التشكيلية ينظم معرض «أوكر»

وأضافت نبوس أن النادى استضاف حلقة نقاشية على هامش المعرض الذي ركز على فن الـ«سكيتش»، شاركت فيها الفنانة أميرة بودراعة، التي قامت بتعريف هذا الصنف الفني، والحديث عن مراحل تنفيذه، والمخرج صالح بويصير عن أهمية الـ«اسكتش» للعمل التلفزيوني وطرقه الحديثة من خلال صناعة الجرافيك، وأكّدت نبوس، أن المعرض لاقى إقبالًا واهتمامًا من الجمهور.

 وشارك أيضًا كبير المهندسين البحريين جلال شحوط، الذي تحدث عن مراحل تطور فن الـ«اسكتش» في القطاع البحري، وأهميته في تدقيق وتصحيح المعلومات داخل السفن.

يُشار إلى أن الفنان التشكيلي حسن دردف كان عضوًا مؤسسًا لاتحاد الفنانين التشكيليين العرب، وهو من قام بتصميم الملابس لفيلم عمر المختار الشهير.

الفنان حسن بن دردف مع القنصال الإيطالي أثنا فعاليات معرض «سكتش»، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)
الفنان حسن بن دردف مع القنصال الإيطالي أثنا فعاليات معرض «سكتش»، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)
معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)
معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)
معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)
معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)
معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)
معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)
معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)
معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)
معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)
معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)
معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)
معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)
معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)
معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التحدي يستعين بخبرات التونسي عامر قبل الموسم الجديد من الدوري الليبي

التحدي يستعين بخبرات التونسي عامر قبل الموسم الجديد من الدوري الليبي
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)

مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
المروج والأنوار والنهضة في صدارة تصفيات الصعود للقسم الممتاز

المروج والأنوار والنهضة في صدارة تصفيات الصعود للقسم الممتاز
غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض

غضب في إيطاليا بعد قتل دبّة مهددة بالانقراض
ثلاثي ليبي في عالمية فروسية القدرة والتحمل بفرنسا

ثلاثي ليبي في عالمية فروسية القدرة والتحمل بفرنسا
«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا

«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا
الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»

الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»
الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف رائع

الهلال يفوز على الاتحاد بالأربعة في كلاسيكو السعودية.. وبنزيما يسجل حضوره بهدف ...
طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين

طائرة مسيّرة يتحكم بها الذكاء الصناعي تتفوق على أبطال بشريين
إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(

إسبانيا تخطف لامين يامال من المغرب وتستدعيه لمنتخبها (فيديو(
كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع

كلوب يحسم الجدل: محمد صلاح ليس للبيع
شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس

شاهد.. أنس جابر تتأهل للدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس
الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات

الشويهدي ينفي صدور بيان من «6+6» بخصوص التوافق النهائي على قوانين الانتخابات
«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية

«فرسان المتوسط» في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية
العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي

العلاقات «الليبية ــ البريطانية» في وثائق الأرشيف الإنجليزي
جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟

جريدة «الوسط»: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟
اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة

اجتماع أميركي - فرنسي يدعم جهود باتيلي لإنشاء حكومة تكنوقراط موحدة
كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي

كونشيرتو قورينا إدواردو: ليبيا تحت حكم القذافي
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
تحت شعار «ثقافتنا هويتنا».. عروض فنية شعبية في غريان
تحت شعار «ثقافتنا هويتنا».. عروض فنية شعبية في غريان
حفلات تايلور سويفت قريباً على شاشات السينما في أميركا الشمالية
حفلات تايلور سويفت قريباً على شاشات السينما في أميركا الشمالية
الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»
الفنانة التشكيلية المغربية «الشعيبية طلال»
«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا
«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا...
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023...
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي
ثلاثية التاريخ واللحظة والمستقبل في لوحات معتوق بوراوي...
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى
الفنانة هناء يوسف الدالي وإبداع التشكيل وصنع الدمى...
رافع نجم: مهرجان بنغازي للفنون المسرحية أصبح «سنويا»
رافع نجم: مهرجان بنغازي للفنون المسرحية أصبح «سنويا»...
المزيد
وفاة المغني جيمي بافيت صاحب أغنية «مارغاريتافيل» عن 76 عاما
وفاة المغني جيمي بافيت صاحب أغنية «مارغاريتافيل» عن 76 عاما...
اختتام فعاليات معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف في بنغازي.. (صور)
اختتام فعاليات معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف في بنغازي.. ......
ضجة في مهرجان البندقية بسبب بولانسكي وفيلم «مايسترو»
ضجة في مهرجان البندقية بسبب بولانسكي وفيلم «مايسترو»...
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية الليبية (صور)
مسرحية تفضح الواقع: «ألف ليل وعين».. زووم على السريالية ......
«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا
«يونسكو» تدعو إلى تعزيز تدابير حماية القردة العليا...
المزيد