اختتام فعاليات معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف في بنغازي.. (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

اختتمت، الخميس الماضي، بنادي عوض اعبيدة للفنون التشكيلية ببنغازي، فعاليات معرض «سكتش» (sketch) للفنان حسن بن دردف، واستمرّ المعرض على مدار أسبوع، في حضور عديد الفنانين ومتذوقو الفنون.

صرحت المديرة التنفيذية للنادي الفنانة هناء نبوس لـ«بوابة الوسط»، أن النادي يعنى بالفنون، ويستضيف كل فترة معرضًا لأحد رواد الفن، وكان الفنان حسن عازفًا عن المشاركة والحضور، إلا أننا أقنعناه بضرورة المشاركة ليطّلع طلبة الفنون على فنه والتعلّم منه.

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وأضافت نبوس أن النادى استضاف حلقة نقاشية على هامش المعرض الذي ركز على فن الـ«سكيتش»، شاركت فيها الفنانة أميرة بودراعة، التي قامت بتعريف هذا الصنف الفني، والحديث عن مراحل تنفيذه، والمخرج صالح بويصير عن أهمية الـ«اسكتش» للعمل التلفزيوني وطرقه الحديثة من خلال صناعة الجرافيك، وأكّدت نبوس، أن المعرض لاقى إقبالًا واهتمامًا من الجمهور.

وشارك أيضًا كبير المهندسين البحريين جلال شحوط، الذي تحدث عن مراحل تطور فن الـ«اسكتش» في القطاع البحري، وأهميته في تدقيق وتصحيح المعلومات داخل السفن.

يُشار إلى أن الفنان التشكيلي حسن دردف كان عضوًا مؤسسًا لاتحاد الفنانين التشكيليين العرب، وهو من قام بتصميم الملابس لفيلم عمر المختار الشهير.

الفنان حسن بن دردف مع القنصال الإيطالي أثنا فعاليات معرض «سكتش»، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)

معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)

معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)

معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)

معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)

معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)

معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)

معرض «سكتش» للفنان حسن بن دردف، 31 أغسطس 2023. (بوابة الوسط)