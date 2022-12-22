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مدارس فنية مختلفة في معرض «الفنون التشكيلية» الثاني

طرابلس - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 11:45 صباحا
مدارس فنية مختلفة في معرض «الفنون التشكيلية» الثاني
من لوحات المعرض (خاص لـ بوابة الوسط)
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افتتحت الجمعية الليبية للفنون التشكيلية، الأربعاء، معرضها الفني الشامل في نسخته الثانية الذي احتضنته أرض معرض طرابلس الدولي، ضمن فعاليات معرض ليبيا للإعلام، برعاية شركة «الواحة لتنظيم المعارض»، وبمشاركة نخبة من الفنانين على اختلاف مدارسهم وفئاتهم العمرية.

وتباينت مدارس أعمال الفنانين من الواقعي إلى التجريدي والتعبيري، إضافة إلى فن البورتريه، كما تعددت موضوعات الأعمال من الطبيعة الصامتة إلى الباحثة عن مفردات الجمال وعمق التفاصيل، وعرفت بفسيفساء التراث الليبي عبر الزي والمأكولات الشعبية، وتتشابك في منحاها التاريخي بمسحة لونية تحاكي جداريات أكاكوس.

وتنقلنا بعض اللوحات إلى أقواس المدينة القديمة بطرابلس وأزقتها بإيقاعها اليومي.

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ضم المعرض عبر 33 لوحة نماذج لتصاميم نحتية ترمز لمعنى الوطن تصوره «خريطة ليبيا»، ومفهوم التنوير يجسده «عود الثقاب» إلى سلسلة من الرسومات المدونة لعوالم الأمكنة وطقوس الصحراء والبحر.

من لوحات المعرض (خاص لـ بوابة الوسط)
من لوحات المعرض (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من الحضور (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من الحضور (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من الحضور (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من الحضور (خاص لـ بوابة الوسط)
من لوحات المعرض (خاص لـ بوابة الوسط)
من لوحات المعرض (خاص لـ بوابة الوسط)
من لوحات المعرض (خاص لـ بوابة الوسط)
من لوحات المعرض (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من الحضور (خاص لـ بوابة الوسط)
جانب من الحضور (خاص لـ بوابة الوسط)
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