حفلات تايلور سويفت قريباً على شاشات السينما في أميركا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط

سيجرى بث الجزء الأخير من الجولة الموسيقية الحالية لنجمة البوب الأميركية تايلور سويفت، والتي بدأت في مارس وستستمر حتى نهاية العام 2024، هذا الخريف في دور السينما في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما أعلنت الفنانة المعتادة على تحطيم الأرقام القياسية.

وكتبت المغنية الثلاثينية التي استحالت ظاهرة ثقافية، وتحقق نجاحاً تجارياً ساحقاً، عبر حساباتها على الشبكات الاجتماعية «جولة إيراس كانت أهم تجربة في حياتي، وأعلن بفرحة غامرة أنها ستُعرض قريباً على الشاشة الكبيرة»، وفق ما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

وسيُطرح فيلم الحفلات بعنوان «تايلور سويفت: ذي إيراس تور» في 13 أكتوبر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ومن المتوقع أن تعرض سلسلة قاعات السينما الأميركية الرائدة «آيه إم سي»، التي لا تزال مثقلة بالديون، الفيلم في أربعة عروض يوميا من الخميس إلى الأحد.

في الولايات المتحدة، طُرحت تذاكر هذه العروض السينمائية بأسعار غير شاملة الضرائب تبلغ 19.89 دولار للشخص البالغ، و13.13 دولار للطفل أو الشخص المسنّ، بينما وعدت سلسلة «آيه إم سي» على موقعها الإلكتروني بتعزيز خادمها، لـ«إدارة تدفق أكبر بخمس مرات من مبيعات التذاكر العادية».

تأثير كشف عرض حفلات سويفت على شاشات السينما

بعد ساعات قليلة من الإعلان، جرى تقديم موعد إطلاق الجزء الثاني المنتظر من فيلم الرعب الشهير «ذي إكزورسيست» بعنوان «بيليفر»، من إنتاج شركة «يونيفرسال ستوديوز»، أسبوعاً واحداً، ليصبح 6 أكتوبر بدلاً من 13.

ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا

منصة «تيكت ماستر» تعلق بيع تذاكر حفلات تايلور سويفت في باريس

وكتب أحد منتجي فيلم الرعب، جيسون بلوم، على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس»: «انظروا إلى ما جعلتموني أفعل. جرى تقريب موعد طرح فيلم ذي إكزورسيست: بيليفر إلى السادس من أكتوبر»، منهياً رسالته بوسم «تايلور تفوز».

وقد يتخذ بيع تذاكر الحفلات الموسيقية في الولايات المتحدة منحىً فوضوياً، كما حصل تحديداً بالنسبة لجولة تايلور سويفت، مما أرغم شركة «تيكت ماستر» العملاقة على الدفاع عن نفسها أمام الكونغرس في واشنطن بشأن ممارسات مزعومة مناهضة للمنافسة.

مليار دولار إيرادات متوقعة لجولة سويفت

أكملت الموسيقية البالغة 33 عاماً جزءاً من جولتها في الولايات المتحدة والمكسيك، على أن تتجه أخيراً إلى كندا في نوفمبر 2024. وستتوجه سويفت في محطات جولتها المقبلة إلى الأرجنتين، ثم أوروبا وآسيا وأستراليا حتى نهاية العام المقبل.

ومع 146 حفلة في الملاعب بيعت تذاكرها بالكامل، يُتوقع أن تصل إيرادات جولة تايلور سويفت، التي بدأت مسيرتها في سن مبكرة في حانة في ناشفيل (تينيسي، جنوب الولايات المتحدة)، عاصمة موسيقى الكانتري، إلى مليار دولار.

في يوليو، أزاحت سويفت المغنية الشهيرة باربرا سترايسند من ترتيب الفنانة صاحبة أكبر عدد من الألبومات بالمرتبة الأولى على تصنيف بيلبورد، مع 12 ألبوماً، بما في ذلك أحدث ألبوم لها بعنوان «سبيك ناو» (تايلورز فيرجن).