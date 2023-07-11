منصة «تيكت ماستر» تعلق بيع تذاكر حفلات تايلور سويفت في باريس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منصة بيع التذاكر العالمية «تيكت ماستر» تعليق عملية بيع تذاكر حفلات مرتقبة في باريس للنجمة تايلور سويفت بعد فترة وجيزة من بدء عملية البيع، ولم توضح المنصة أسباب تعليق بيع تذاكر الحفلات المرتقبة في ستاد باري لا ديفانس ارينا، لافتة إلى أنها «سنبقيكم على اطلاع بالوقت الجديد الذي سيُعاد فيه طرح التذاكر».

ورفعت النجمة تايلور سويفت التي يتابع حسابها في «انستغرام» 267 مليون شخص عدد حفلاتها في باريس إلى أربعة بتواريخ 9 و10 و11 و12 مايو 2024، وستكون هذه الحفلات المحطة الأولى ضمن جولتها الأوروبية، وكان من المقرر طرح تذاكر الحفلات الأربع صباح الثلاثاء، مع العلم أن عمليات التسجيل للحصول على تذاكر متوقفة منذ 23 يونيو، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وهذه ليست المرة الأولى تحصل فوضى في ما يخص بيع تذاكر حفلات تايلور سويفت، ففي مطلع العام أقر القائمون على «تيكت ماستر» بتحملهم «مسؤولية» في الفوضى التي حصلت بشأن بيع تذاكر النجمة الأميركية في نوفمبر 2022.

وأشاروا إلى مسؤولية مشتركة في ما حصل مع «هجمات عبر بوتات الإنترنت» كان لها أثر كبير في إبطاء عمليات المنصة خلال بيع تذاكر حفلات تايلور سويفت منتصف نوفمبر.

وقد أعاد هذا الوضع الفوضوي الانتقادات بشأن الموقع المهيمن لهذا العملاق في قطاع بيع التذاكر الذي اندمج سنة 2010 مع مجموعة «لايف نايشن» العملاقة في مجال الترفيه، وانتقدت المغنية منصة البيع العملاقة من دون أن تسميها مباشرة، إذ أبدت في منشور عبر إنستغرام استياءها بعدما رأت «الكابوس» الذي عاشه محبوها.