  • Alwasat News
Atwasat

رغم إضراب هوليوود.. افتتاح مهرجان السينما الأميركية في دوفيل الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 12:00 مساء
رغم إضراب هوليوود.. افتتاح مهرجان السينما الأميركية في دوفيل الجمعة
صورة التقطت لعدد من الفائزين بجوائز مهرجان السينما الأميركية في مدينة دوفيل الفرنسية، 10 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

ينطلق مهرجان السينما الأميركية في دورته التاسعة والأربعين في دوفيل بغرب فرنسا، الجمعة، رغم استمرار الإضراب التاريخي الذي يتسبب بشلل في هوليوود ويحول دون مشاركة النجوم في المهرجان وفي مقدمهم ناتالي بورتمان.

وتستمر هذه الدورة، إلى 10 سبتمبر المقبل، ويُعرض خلالها 80 فيلما، ويترأس الممثل والمخرج الفرنسي غيوم كانيه لجنة التحكيم فيها، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

ومن المنتظر أن تختلف هذه الدورة عن سابقاتها، إذ سيكون تأثرها كبيرا بالإضراب الذي يشهده القطاع السينمائي في الولايات المتحدة.

إضراب هوليود
وانضم الممثلون في هوليوود قبل شهرين إلى كتاب السيناريو في هذا الحراك المطلبي الهادف إلى تحسين الأجور وتنظيم استخدام الذكاء الصناعي بحيث لا ينعكس سلبا على العاملين في القطاع.

وتمنع نقابة الممثلين التي تتمتع بنفوذ كبير جميع أعضائها، حتى الأكثر شهرة، من المشاركة في تصوير أي عمل خلال الإضراب، وكذلك من المشاركة في الترويج لأي فيلم.

وستُحرم المدينة الساحلية الفرنسية الواقعة في منطقة نورماندي تاليا من مشاركة عدد من النجوم، أبرزهم ناتالي بورتمان وجود لو وجوزف غوردون ليفيت وبيتر دنكلايغ.

-إضراب هوليوود يؤجل إطلاق الجزء الثاني من «دون»
-بعد 100 يوم من الإضراب.. استوديوهات هوليوود تدعو كتاب السيناريو لاستئناف المفاوضات
-نجوم هوليووديون يدعمون إضراب الممثلين

على الرغم من ذلك، أكد المهرجان تصميمه على عدم تغيير برنامجه، وشدد المنظمون على أن «قصة هذه الدورة كُتبت في سياق المقاومة هذا الذي تُحَضر فيه السينما المستقلة المستقبل في قطاع يشهد تحولات».

وفي المقابل، يحضر عدد من المخرجين البارزين، من بينهم تود هينز، مخرج فيلم «ماي ديسمبر» (May December) من بطولة ناتالي بورتمان وجوليان مور، وريبيكا ميلر، مخرجة «شي كايم تو مي» (She came to me) من بطولة بيتر دنكلايج وماريزا توماي وآن هاثاواي، إضافة إلى جيري شاتزبرغ (96 عاما) الذي يقام تكريم له.
ويتنافس 14 فيلما ضمن المسابقة على الجائزة الكبرى التي نالها العام الماضي فيلم «آفتر صن» لتشارلون ولز.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025

«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025
كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي

كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي
انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو

انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو
شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟

شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟
النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية

النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية
«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي

«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي
«رويترز» نقلا عن مسؤول ليبي: الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب لقاء المنقوش وكوهين

«رويترز» نقلا عن مسؤول ليبي: الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب لقاء المنقوش وكوهين
الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)

الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)
بينهم صدام حفتر وسيف.. «يديعوت أحرونوت» تكشف تواريخ اللقاءات السرية بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين

بينهم صدام حفتر وسيف.. «يديعوت أحرونوت» تكشف تواريخ اللقاءات السرية بين مسؤولين ...
كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية...
ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي

ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات

(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور

«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور
خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان

خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان
إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه

إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه
حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)

حاكم فلوريدا يتعرض إلى صيحات استهجان خلال وقفة احتجاجية على مقتل 3 سود (فيديو)
الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطالب رئيسه روبياليس بالاستقالة
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
هولندا تسلم سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة الاستعمارية
هولندا تسلم سريلانكا سندات ملكية ستة كنوز أثرية من الحقبة ...
المخرجة الفرنسية كاتيل كيليفيريه تحصد الجائزة الكبرى لمهرجان «أنغوليم»
المخرجة الفرنسية كاتيل كيليفيريه تحصد الجائزة الكبرى لمهرجان ...
«يونسكو» توصي بحذف مقابر ملوك «بوغندا» من قائمة التراث المعرض للخطر
«يونسكو» توصي بحذف مقابر ملوك «بوغندا» من قائمة التراث المعرض ...
إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه
إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية ...
إغلاق التحقيق في برلين بحق مغني «رامشتاين» المتهم باعتداءات جنسية
إغلاق التحقيق في برلين بحق مغني «رامشتاين» المتهم باعتداءات جنسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»...
قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي
قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي...
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا...
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023...
شركة بريد ليبيا تعلن عن إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع البريدي
شركة بريد ليبيا تعلن عن إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع ......
المزيد
سيارة جزائرية لحفظ الأرشيف بمركز المحفوظات الليبي
سيارة جزائرية لحفظ الأرشيف بمركز المحفوظات الليبي...
رغم إضراب هوليوود.. افتتاح مهرجان السينما الأميركية في دوفيل الجمعة
رغم إضراب هوليوود.. افتتاح مهرجان السينما الأميركية في دوفيل......
«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي
«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح ......
إغلاق التحقيق في برلين بحق مغني «رامشتاين» المتهم باعتداءات جنسية
إغلاق التحقيق في برلين بحق مغني «رامشتاين» المتهم باعتداءات ......
إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه
إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن ......
المزيد