رغم إضراب هوليوود.. افتتاح مهرجان السينما الأميركية في دوفيل الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق مهرجان السينما الأميركية في دورته التاسعة والأربعين في دوفيل بغرب فرنسا، الجمعة، رغم استمرار الإضراب التاريخي الذي يتسبب بشلل في هوليوود ويحول دون مشاركة النجوم في المهرجان وفي مقدمهم ناتالي بورتمان.

وتستمر هذه الدورة، إلى 10 سبتمبر المقبل، ويُعرض خلالها 80 فيلما، ويترأس الممثل والمخرج الفرنسي غيوم كانيه لجنة التحكيم فيها، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

ومن المنتظر أن تختلف هذه الدورة عن سابقاتها، إذ سيكون تأثرها كبيرا بالإضراب الذي يشهده القطاع السينمائي في الولايات المتحدة.

إضراب هوليود

وانضم الممثلون في هوليوود قبل شهرين إلى كتاب السيناريو في هذا الحراك المطلبي الهادف إلى تحسين الأجور وتنظيم استخدام الذكاء الصناعي بحيث لا ينعكس سلبا على العاملين في القطاع.

وتمنع نقابة الممثلين التي تتمتع بنفوذ كبير جميع أعضائها، حتى الأكثر شهرة، من المشاركة في تصوير أي عمل خلال الإضراب، وكذلك من المشاركة في الترويج لأي فيلم.

وستُحرم المدينة الساحلية الفرنسية الواقعة في منطقة نورماندي تاليا من مشاركة عدد من النجوم، أبرزهم ناتالي بورتمان وجود لو وجوزف غوردون ليفيت وبيتر دنكلايغ.

على الرغم من ذلك، أكد المهرجان تصميمه على عدم تغيير برنامجه، وشدد المنظمون على أن «قصة هذه الدورة كُتبت في سياق المقاومة هذا الذي تُحَضر فيه السينما المستقلة المستقبل في قطاع يشهد تحولات».

وفي المقابل، يحضر عدد من المخرجين البارزين، من بينهم تود هينز، مخرج فيلم «ماي ديسمبر» (May December) من بطولة ناتالي بورتمان وجوليان مور، وريبيكا ميلر، مخرجة «شي كايم تو مي» (She came to me) من بطولة بيتر دنكلايج وماريزا توماي وآن هاثاواي، إضافة إلى جيري شاتزبرغ (96 عاما) الذي يقام تكريم له.

ويتنافس 14 فيلما ضمن المسابقة على الجائزة الكبرى التي نالها العام الماضي فيلم «آفتر صن» لتشارلون ولز.