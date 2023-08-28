متحف روسي يبدأ ترميم قطع فنية أصيبت بصاروخ اوكراني

القاهرة - بوابة الوسط

شرع المتحف الروسي في بطرسبورغ في ترميم 22 قطعة فنية من متحف الفنون الجميلة في مدينة تاغانروغ بجنوب روسيا أصابه صاروخ أوكراني نهاية يوليو الماضي.

وتشمل المجموعة الفنية لوحات ومنحوتات يستغرق ترميمها نصف عام، وسيقيم المتحف معرضا لروائع الفن المرممة، وفقًا لوكالة «تاس».

قالت المديرة العامة للمتحف الروسي آلا مانيلوفا: «إن روائع الفنانين التشكيليين الروس من القرنيْن الـ19 والـ20 تشكّل أساس المجموعة الفنية في المتحف».

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وأضافت مانيلوفا «بعد فحص اللوحات الفنية والمنحوتات المصابة اتخذ قرار بعدم ترميمها محليا، بل نقلها إلى بطرسبورغ حيث سيقوم المرممون المحترفون بترميمها الترميم الشامل».