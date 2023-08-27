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بالصور.. ترميم أرضيات فسيفساء مدينة برنيكي الأثرية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 02:25 مساء
بالصور.. ترميم أرضيات فسيفساء مدينة برنيكي الأثرية
إنقاذ أرضيات فسيفساء مدينة برنيكي الأثرية. 26 أغسطس. (فيسبوك).
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أعلنت مصلحة الآثار في بنغازي، اليوم الأحد، ترميم أرضيات فسيفساء مدينة برنيكي الأثرية، بتنفيذ من  قسم الشؤون الفنية بالمراقبة، ومكتب آثار بنغازي، وبالتعاون مع باحثي مراقبة آثار توكرة.

جاء ذلك ضمن أعمال ونشاطات مراقبة آثار بنغازي، وتفعيل دورها في حماية الموروث الثقافي، بحسب صفحة مكتب التواصل والإعلام بمصلحة الآثار على «فيسبوك». وأنهى الفريق الليبي ترميم الأرضيات، ونقل أرضية فسيفساء الفصول الأربعة، وتخزينها بطريقة تضمن سلامتها.

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فسيفساء الفصول الأربعة 
تجسد الفسيفساء صورة لامرأتين وطفلين تعكس كل منها فصلا من الفصول، حجمها 3×4، يعود تاريخها للقرن الأول الميلادي وكانت تزين إحدى فيلات مدينة برنيكي الرومانية.

وجدت الفسيفساء في دار بوك عميرة في زليتن وتعود إلى العصر الروماني وهي موجودة في متحف السراي بطرابلس، وتعد من أجمل لوحات الفسيفساء في العالم، جسدت فصول السنة الأربعة من خلال صور نسائية مختلفة الملامح تعكس كلا منها فصل من الفصول، وضعت في مربع بالإضافة إلى مربعات أخرى تضمنتها اللوحة، تجسد من خلالها الفصول الأربعة الشتاء والصيف والخريف والربيع.

إنقاذ أرضيات فسيفساء مدينة برنيكي الأثرية. 26 أغسطس. (فيسبوك).
إنقاذ أرضيات فسيفساء مدينة برنيكي الأثرية. 26 أغسطس. (فيسبوك).
إنقاذ أرضيات فسيفساء مدينة برنيكي الأثرية. 26 أغسطس. (فيسبوك).
إنقاذ أرضيات فسيفساء مدينة برنيكي الأثرية. 26 أغسطس. (فيسبوك).
إنقاذ أرضيات فسيفساء مدينة برنيكي الأثرية. 26 أغسطس. (فيسبوك).
إنقاذ أرضيات فسيفساء مدينة برنيكي الأثرية. 26 أغسطس. (فيسبوك).
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