«باركي» محاور المشاهير يرحل في هدوء

القاهرة - بوابة الوسط

نعى مدير عام «بي بي سي» تيم ديفي، المذيع البريطاني مايكل باركنسون، الذي اشتهر بإجراء مقابلات مع بعض من أكبر المشاهير في العالم في برنامجه الحواري «باركنسون»، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 88 سنة.

وقال ديفي إن «مايكل كان ملك البرامج الحوارية، ووضع النموذج لجميع المذيعين والبرامج التي جاءت بعده».

وأضاف «أجرى مقابلات مع أكبر نجوم القرن العشرين بطريقة أبهرت الجمهور. لم يكن مايكل بارعاً في طرح الأسئلة فحسب، وإنما كان مستمعاً رائعاً أيضاً».

أجرى باركنسون، الذي أصبح معروفاً باسم «باركي»، مقابلات مع أكثر من ألفي ضيف في المجمل من أبرزهم محمد علي كلاي وإلتون جون وجون لينون ومادونا.

وتلقى باركنسون علاجاً إشعاعياً لسرطان البروستاتا في عام 2013، لكن الأطباء أكدوا شفاءه بعد ذلك بعامين.

بداية صحفية مميزة

بدأ باركنسون مسيرته المهنية في الصحافة المطبوعة، حيث عمل في الصحف المحلية بالقرب من مسقط رأسه في بارنسلي قبل أن يصبح كاتبًا مميزًا في مانشستر جارديان ثم ديلي إكسبريس في لندن.

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قضى فترة في مصر أثناء أزمة السويس كضابط اتصال صحفي، ثم انتقل إلى التلفزيون، وعمل في تلفزيون غرناطة في الستينات كمراسل للشؤون الجارية وقدم برنامجا لمراجعة الأفلام منذ عام 1969.

بدأ برنامجه الحواري العام 1971، في الـ«بي بي سي»، واستمر حتى العام 1982، ثم توقف حوالي ستة عشر عاماً وأعيد بثه من جديد العام 1998 إلى العام 2007.