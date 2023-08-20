  • Alwasat News
Atwasat

«باركي» محاور المشاهير يرحل في هدوء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 20 أغسطس 2023, 02:07 مساء
«باركي» محاور المشاهير يرحل في هدوء
ملك البرامج الحوارية في بريطانيا مايكل باركنسون الذي توفي مؤخرًا مع بعض مشاهير العالم ومنهم محمد علي كلاي، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

نعى مدير عام «بي بي سي» تيم ديفي، المذيع البريطاني مايكل باركنسون، الذي اشتهر بإجراء مقابلات مع بعض من أكبر المشاهير في العالم في برنامجه الحواري «باركنسون»، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 88 سنة.

وقال ديفي إن «مايكل كان ملك البرامج الحوارية، ووضع النموذج لجميع المذيعين والبرامج التي جاءت بعده».

وأضاف «أجرى مقابلات مع أكبر نجوم القرن العشرين بطريقة أبهرت الجمهور. لم يكن مايكل بارعاً في طرح الأسئلة فحسب، وإنما كان مستمعاً رائعاً أيضاً».

أجرى باركنسون، الذي أصبح معروفاً باسم «باركي»، مقابلات مع أكثر من ألفي ضيف في المجمل من أبرزهم محمد علي كلاي وإلتون جون وجون لينون ومادونا.

وتلقى باركنسون علاجاً إشعاعياً لسرطان البروستاتا في عام 2013، لكن الأطباء أكدوا شفاءه بعد ذلك بعامين.

بداية صحفية مميزة
بدأ باركنسون مسيرته المهنية في الصحافة المطبوعة، حيث عمل في الصحف المحلية بالقرب من مسقط رأسه في بارنسلي قبل أن يصبح كاتبًا مميزًا في مانشستر جارديان ثم ديلي إكسبريس في لندن.

وفاة باربرا والترز.. أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة
مدير «بي.بي.سي» يهدد بفصل من تنتهك تغريداتهم قواعد الحياد

قضى فترة في مصر أثناء أزمة السويس كضابط اتصال صحفي، ثم انتقل إلى التلفزيون، وعمل في تلفزيون غرناطة في الستينات كمراسل للشؤون الجارية وقدم برنامجا لمراجعة الأفلام منذ عام 1969.

بدأ برنامجه الحواري العام 1971، في الـ«بي بي سي»، واستمر حتى العام 1982، ثم توقف حوالي ستة عشر عاماً وأعيد بثه من جديد العام 1998 إلى العام 2007.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة «Wtv» تبث مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري عبر استديو تحليلي موسع.. الأحد

قناة «Wtv» تبث مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري عبر استديو تحليلي موسع.. ...
تحطم المسبار لونا-25 الروسي على سطح القمر

تحطم المسبار لونا-25 الروسي على سطح القمر
جنود الاحتلال يطلقون النار على إسرائيليين ملثمين اعتقدوا أنهم فلسطينيون

جنود الاحتلال يطلقون النار على إسرائيليين ملثمين اعتقدوا أنهم فلسطينيون
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء

دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم

السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع جنوب وشرق الخرطوم
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة

«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
وزارة الثقافة ترشح 51 موقعًا تراثيًا لإدراجها بمنظمة «إيسيسكو»

وزارة الثقافة ترشح 51 موقعًا تراثيًا لإدراجها بمنظمة «إيسيسكو»
الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب القوى

الإثيوبية غوداف تسيغاي تحرز ذهبية 10 آلاف متر بمونديال ألعاب القوى
الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج

الهلال السعودي يقدم نيمار ومالكوم وبونو في حفل صاخب أمام 60 ألف متفرج
هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع

هالاند يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد ومبابي يتراجع
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر

تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر
الأهلي طرابلس يختتم استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتاني في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي طرابلس يختتم استعداداته لمواجهة نواذيبو الموريتاني في تمهيدي دوري أبطال ...
«المركزي» يفتح 133 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع

«المركزي» يفتح 133 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع
حلم الثنائية يدفع مسؤولي الدوري السعودي لتقديم عرض جديد لميسي

حلم الثنائية يدفع مسؤولي الدوري السعودي لتقديم عرض جديد لميسي
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
«الهجرة في ليبيا» على طاولة صالون رواحل الثقافي اليوم
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023
«العالم بالمقلوب» .. كتاب «ضد المثلية» يطيح بجنرال إيطالي
«العالم بالمقلوب» .. كتاب «ضد المثلية» يطيح بجنرال إيطالي
محاضرة لـ«الختّالي» حول دور أيقونات ما قبل التاريخ في ليبيا
محاضرة لـ«الختّالي» حول دور أيقونات ما قبل التاريخ في ليبيا
لجنة التراث الوطني تحتفي بتسليم ملفات مواقع تراثية للثقافة
لجنة التراث الوطني تحتفي بتسليم ملفات مواقع تراثية للثقافة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»...
قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي
قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي...
توغي تناقش مع أعمر التعاون في التراث المادي وإنجاح تظاهرة بنغازي عاصمة للثقافة العربية
توغي تناقش مع أعمر التعاون في التراث المادي وإنجاح تظاهرة ......
شركة بريد ليبيا تعلن عن إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع البريدي
شركة بريد ليبيا تعلن عن إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع ......
«ألبوم ليبيا».. جدارية فنية ومشروع ثقافي
«ألبوم ليبيا».. جدارية فنية ومشروع ثقافي...
المزيد
«باركي» محاور المشاهير يرحل في هدوء
«باركي» محاور المشاهير يرحل في هدوء...
دورة دراسية جامعية في أغنيات تايلور سويفت
دورة دراسية جامعية في أغنيات تايلور سويفت...
انضمام بول مكارتني ورينغو ستار إلى دولّي بارتن في إعادة تسجيل أغنية «ليتيت بي»
انضمام بول مكارتني ورينغو ستار إلى دولّي بارتن في إعادة ......
لجنة التراث الوطني تحتفي بتسليم ملفات مواقع تراثية للثقافة
لجنة التراث الوطني تحتفي بتسليم ملفات مواقع تراثية للثقافة...
محاضرة لـ«الختّالي» حول دور أيقونات ما قبل التاريخ في ليبيا
محاضرة لـ«الختّالي» حول دور أيقونات ما قبل التاريخ في ليبيا...
المزيد