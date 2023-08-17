وفاة السوبرانو الإيطالية ريناتا سكوتو عن 89 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

توفيت السوبرانو الإيطالية ريناتا سكوتو عن 89 عاما في منزلها بنيويورك، وفق ما أفاد رئيس بلدية مدينة سافونا ماركو روسو وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، أمس الأربعاء.

وكتب روسو على «فيسبوك»، «ماتت مغنية فريدة وموسيقية وفنانة وامرأة عظيمة»، واصفا سكوتو بأنها «مثقفة ومهذبة وسخيّة وبسيطة»، كما يرى زملاؤها أنها «من أعظم مغنّيات الأوبرا في كل العصور»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وُلدت سكوتو في 24 فبراير العام 1934 في شمال غرب إيطاليا، ودرست الغناء في ميلانو، وبدأت مسيرتها المهنية العام 1952 في سافونا عبر أوبرا «لا ترافياتا» لجوزيبي فيردي، وشاركت خلال مسيرتها الطويلة في عروض على مسارح أعظم دور الأوبرا في العالم، من ميلانو إلى لندن ونيويورك.

وقال مغني الأوبرا الإسباني الشهير بلاسيدو دومينغو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، «فُجعت بوفاة ريناتا سكوتو، إحدى أعظم مغنيات الأوبرا في كل العصور والمعلمة المتفانية للمغنين الشباب».