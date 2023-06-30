مغني راب أميركي شهير ينجو من توجيه تهم «جنائية» له

القاهرة - بوابة الوسط

نجى مغني الراب الأميركي الشهير ترافيس سكوت من توجيه تهم «جنائية» له بسبب تدافع جماهيري أودى بحياة عشرة أشخاص خلال مهرجان «أسترو ورلد»، الذي كان المغني يشارك في تنظيمه في تكساس في نوفمبر 2021، على ما أعلنت السلطات القضائية، حيث أعلن مكتب المدعية العامة في هاريس كيم أوغ أن «أي تهم جنائية لن تُوجَّه إلى المغني».

وقالت المدعية العامة: «أمر مأساوي أن يُقتل عشرة أبرياء كانوا يرغبون في الاستمتاع بأمسية موسيقية وترفيهية»، مضيفةً: «لكنّ المأساة ليست دائماً جريمة، والموت لا يشكل دائماً جريمة قتل».

في الخامس من نوفمبر 2021، تجمّع نحو 50 ألف متفرج في «إن آر جي بارك» في هيوستن، لحضور حفلة ترافيس سكوت قبل أن يجد عشرات الأشخاص أنفسهم مُحاصرين وسط تدافع جماهيري، بينما فقد البعض وعيهم، وداست عليهم الحشود، وانتظر منظمو الحدث عشرات الدقائق قبل وقف الحفلة، وإخلاء المكان. وقد قُتل طفل في التاسعة جراء التدافع الذي أسفر أيضاً عن إصابة المئات.

ورُفعت دعاوى عدة ضد منظمي مهرجان «أسترو ورلد» بتهمة عدم ضمان سلامة المشاركين، وطالت هذه الدعاوى ترافيس سكوت الذي كان موجوداً على المسرح وقت وقوع المأساة، والمروّجين للمهرجان، والمسؤولين عن الموقع الذي أُقيمت فيه الحفلة، وعددا من الشركات التي لها صلة بالمهرجان. يشمل القرار القضائي، الذي صدر الخميس، الملاحقات الجنائية فقط، بينما لا يزال رفع الدعاوى المدنية ممكناً.