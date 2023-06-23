الشاعر الليبي هود الأماني ضيف ملتقي الجزائر للإبداع الأدبي والفني

القاهرة - بوابة الوسط

يشارك الشاعر الليبي هود الأماني في فعاليات الدورة الأولى لملتقي الجزائر للإبداع الأدبي والفني، الذي تنظمه الاتحادية الجزائرية للثقافة والفنون، برعاية وزارة الثقافة والفنون، والتي ستتواصل أعمالها حتى الأحد القادم 25 يونيو تحت شعار«لنا في كل مكرمة مجال».

كما يشارك في هذه الدورة شعراء وكتّاب من مختلف الدول العربية، فمن موريتانيا الشاعر عمر ألبو، ومن مصر: أمينة عبدالله حسن وجمال فتحي محمد وسامح السيد أبو محجوب، ومن تونس خالد العقبي، ومن إريتريا الإعلامي والكاتب محمود أبو بكر، إلى جانب شعراء وكتّاب الجزائر، وفق جريدة «الشروق» الجزائرية.

- الأماني وإدريس في أصبوحة شعرية بطرابلس.

- إدريس والأماني في ضيافة صالون زليتن الأدبي.

وتشهد هذه الدورة برنامجا متنوعا يجمع بين الجلسات واللقاءات الأدبية في مدينة غرداية، وقراءات شعرية في المعالم الأثرية بمدينة تيبازة، وأمسية شعرية في المكتبة الوطنية، بالإضافة إلى توزيع جائزة الأمير عبدالقادر للشعر.

الشاعر الليبي هود الأماني من مواليد العام 1990، ويكتب الشعر الفصيح، وصدرت له مجموعة من الأعمال الشعرية، وله مشاركات عديدة في الأمسيات والملتقيات الأدبية بليبيا والعالم العربي.



ملصق الدورة الأولى لملتقى الجزائر للإبداع الأدبي والفني. (الاتحادية الجزائرية للثقافة والفنون)