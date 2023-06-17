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توقيع كتاب «ليبيا العميقة: حتحات على ما فات؟» اليوم في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 11:39 صباحا
توقيع كتاب «ليبيا العميقة: حتحات على ما فات؟» اليوم في طرابلس
غلاف كتاب ليبيا العميقة: حتحات على ما فات؟ للباحث البشير الجويني. (أرشيفية: الإنترنت)
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تستضيف دار الفقيه حسن في المدينة القديمة بطرابلس، اليوم السبت 17 يونيو، الباحث التونسي المختص بالشئون الليبية البشير الجويني في حفل توقيع كتابه «ليبيا العميقة: حتحات على ما فات؟»، وذلك عند الخامسة مساء.

خصص الكتاب للبحث في أبعاد الأزمة الليبية عبر دراسة القوى الفاعلة فيها، وناقش الصعوبات التي تعطل التحول المنشود نحو دولة القانون، مقدما عددا من الخيارات المتاحة، لمواصلة التخفيف من حدة النزاع، وتجاوز الخلافات.

كما ناقش الكتاب التفاعلات بين القوى المحلية والإقليمية والدولية، وأثرها على مسارات المشهد الليبي، مسلطا الضوء على أبرز الفاعلين الدوليين عبر قراءة خلفيات علاقاتهم مع ليبيا في إطار التحديات والمصالح المشتركة.

وتناول الكتاب عبر دراستين طبيعة العلاقات الليبية - التونسية في أبعادها المختلفة، مبينا الآفاق المتاحة بين البلدين، لتطوير الشراكة الاقتصادية، والإسهام في التنمية الشاملة.

البشير الجويني باحث في العلاقات الدولية، وخريج الجامعة التونسية، وحاصل على شهادات عليا في العلاقات الدولية والترجمة والفلسفة السياسية، ويشتغل على موضوعات واهتمامات منوعة، تشمل الشؤون الليبية والعلاقات التونسية - الليبية والمغاربية.
 

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